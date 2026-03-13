Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановки

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

Подборка включает культовые ленты от «Американского пирога» до «Миссис Даутфайр». Эти фильмы помогут расслабиться и забыть о повседневных заботах.

Что может быть лучше, чем провести вечер в компании друзей за просмотром комедии, от которой невозможно сдержать смех? УНН подготовил подборку из пяти фильмов, которые помогут смеяться, расслабиться и забыть о будничных заботах.

"Американский пирог" (1999) — классика подростковых комедий. История о друзьях, которые переживают свои первые романтические приключения, полна курьезных ситуаций и знакомых многим жизненных моментов. Неловкие моменты взросления, связанные с сексуальным воспитанием и дружбой, делают фильм актуальным и очень смешным даже сегодня, спустя 27 лет после выхода первой части. 

"Очень страшное кино" (2000) — пародийная комедия, высмеивающая популярные хоррор-фильмы. Страшные сцены превращаются в смешные, а абсурдные ситуации и неожиданные шутки делают ленту идеальной для веселого проведения вечера дома. 

"Малыш" (2006) — комедия, где главный герой попадает в череду забавных и абсурдных приключений. По своей природе он является бандитом, которому приходится притвориться ребенком, чтобы похитить бриллиант, случайно попавший в сумку женщины. Главному герою удается это сделать, ведь он карлик, а значит похож на малыша. Ряд событий, связанных с тем, как взрослый мужчина ведет себя в семье, вызывает чрезвычайно забавные эпизоды, которые хочется пересматривать снова и снова. 

"Миссис Даутфайр" (1993) — теплая семейная комедия с Робином Уильямсом в главной роли. Отец, перевоплотившись в домработницу, пытается остаться рядом с детьми. Фильм сочетает юмор с душевностью и напоминает, что улыбка иногда может решить любую ситуацию.

"Девичник в Вегасе" (2011) — современная комедия о приключениях девушек в Лас-Вегасе. Веселые ситуации, курьезные моменты и дружба делают ленту яркой и смешной. Идеальный вариант для вечера с подругами или просто для хорошего настроения.

Каждый из этих фильмов уникален: от классики подростковых приключений до семейного юмора и веселых приключений в большом городе. Выберите фильм по настроению, запаситесь попкорном и смехом — и вечер гарантированно пройдет весело и незабываемо.

Станислав Кармазин

