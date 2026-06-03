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Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши

Киев • УНН

 • 12389 просмотра

Дуда заявил об изменении поведения Зеленского после вручения Ордена Белого Орла. Решение об отмене награды примет действующий президент Навроцкий.

Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши

Бывший президент Польши Анджей Дуда впервые высказался относительно возможного лишения президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Он заявил, что награда была вручена при других обстоятельствах, а сейчас ситуация изменилась. Об этом сообщает Onet, пишет УНН.

Детали

Комментируя инициативу президента Польши Кароля Навроцкого относительно отмены награды для Зеленского, Дуда ответил письменно: "Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в другое время и при других условиях. Теперь они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И однозначно".

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По словам экс-президента, окончательное решение по награде принадлежит действующему главе государства.

Сегодня, учитывая последние факты, решение за президентом Навроцким. Конечно, президент выслушает мнение капитула и непременно учтет все обстоятельства и факты при принятии решения

– отметил Дуда.

Вопрос о возможном лишении Зеленского высшей польской награды возник после критики со стороны польских политиков из-за присвоения одной из бригад Сил специальных операций Украины почетного наименования "Героев УПА".

Орден Белого Орла Дуда вручил Зеленскому весной 2023 года за вклад в развитие польско-украинских отношений.

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Степан Гафтко

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Анджей Дуда
Владимир Зеленский
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Польша