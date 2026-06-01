Бывший посол Польши в Украине вернул награду Зеленского из-за решения по УПА

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", которым он был награжден в 2022 году. Причиной такого шага стало недавнее решение президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА". Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Зеленский объяснял свое решение стремлением восстановить исторические традиции украинского войска и отметить военнослужащих, защищающих независимость страны. В то же время деятельность Украинской повстанческой армии остается предметом острых споров в польско-украинских отношениях из-за событий на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны.

В своем заявлении Цихоцкий отметил, что вернул награду из-за решений украинских властей, которые, по его мнению, чествуют УПА и лиц, связанных с сотрудничеством с нацистской Германией. При этом дипломат подчеркнул, что и впредь будет поддерживать украинцев в борьбе против российской агрессии, коррупции и исторических фальсификаций.

Решение вызвало критику в Польше

Шаг украинских властей также раскритиковали польские должностные лица. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал его тревожным для двусторонних отношений и затрагивающим историческую чувствительность польского общества.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что прославление УПА свидетельствует о неготовности Украины разделять европейские ценности в вопросах исторической памяти. Он также предложил рассмотреть возможность лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым украинский президент был награжден в 2022 году.

