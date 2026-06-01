Бывший посол Польши в Украине вернул награду Зеленского из-за решения по УПА

$44.270.0051.550.12
ukenru
16:47 • 9396 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
15:17 • 19059 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 18788 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 51481 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 40808 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 43468 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 60415 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 94848 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 70016 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 145818 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0.9м/с
60%
751мм
Популярные новости
Армия рф нанесла прямой удар по больнице в Конотопе — мэр1 июня, 12:10 • 7106 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters1 июня, 12:20 • 62468 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 10779 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 18576 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 14537 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 14579 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 18620 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 51481 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 58209 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 73450 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ливан
Израиль
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 10813 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 53138 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 49063 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 68816 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 82830 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
The New York Times
Дипломатка

Бывший посол Польши в Украине вернул награду Зеленского из-за решения по УПА

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Бартош Цихоцкий вернул орден из-за присвоения подразделению ВСУ названия Героев УПА. В Польше это решение назвали тревожным для двусторонних отношений.

Бывший посол Польши в Украине вернул награду Зеленского из-за решения по УПА
Фото: РАР

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", которым он был награжден в 2022 году. Причиной такого шага стало недавнее решение президента Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА". Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Зеленский объяснял свое решение стремлением восстановить исторические традиции украинского войска и отметить военнослужащих, защищающих независимость страны. В то же время деятельность Украинской повстанческой армии остается предметом острых споров в польско-украинских отношениях из-за событий на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны.

С здания ратуши польского Люблина сняли флаг Украины из-за присвоения подразделению ССО названия "имени Героев УПА"01.06.26, 14:21 • 2712 просмотров

В своем заявлении Цихоцкий отметил, что вернул награду из-за решений украинских властей, которые, по его мнению, чествуют УПА и лиц, связанных с сотрудничеством с нацистской Германией. При этом дипломат подчеркнул, что и впредь будет поддерживать украинцев в борьбе против российской агрессии, коррупции и исторических фальсификаций.

Решение вызвало критику в Польше

Шаг украинских властей также раскритиковали польские должностные лица. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал его тревожным для двусторонних отношений и затрагивающим историческую чувствительность польского общества.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что прославление УПА свидетельствует о неготовности Украины разделять европейские ценности в вопросах исторической памяти. Он также предложил рассмотреть возможность лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла, которым украинский президент был награжден в 2022 году.

В Польше вернули скандальный автобусный маршрут 666, несмотря на давление религиозных организаций01.06.26, 12:19 • 3874 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша