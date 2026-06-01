путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием

российский диктатор владимир путин собрал в кремле совещание, посвященное "удару по Старобельску" и снова пригрозил Украине "заслуженным" и "неотвратимым" наказанием, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин заявил, что виновные в атаке "должны понести заслуженное наказание", которое "будет неотвратимым", и попросил генпрокурора александра гуцана и главу ск александра бастрыкина отчитаться, "как идет работа по выявлению этих преступников".

По словам гуцана, "в качестве обвиняемых в атаке на Старобельск привлечены" командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, глава ГУР Олег Иващенко "и еще несколько командиров ВСУ". бастрыкин обвинил ВСУ в ударах беспилотниками производства "Украины и стран НАТО".

В ходе совещания путин также заявил, что "киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом".

Предупреждения относительно российских ударов остаются в силе, россия подготовила обстрел - Зеленский