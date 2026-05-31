рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский
Киев • УНН
За неделю рф выпустила по Украине более 2300 дронов и 1500 авиабомб. Зеленский заявил об усилении ПВО и получении новой установки IRIS-T.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и 108 ракет различных типов. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам президента, основными целями атак остаются гражданские объекты и критическая инфраструктура.
Все эти удары просто по обычной гражданской инфраструктуре – жилым домам, энергетике
В то же время Украина продолжает укреплять систему противовоздушной обороны. Президент сообщил, что накануне страна получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии.
"План выполняется": Зеленский раскрыл результаты дальнобойных санкций и мидлстрайков30.05.26, 20:23 • 3618 просмотров
Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке
Украина рассчитывает на дальнейшее усиление ПВО
Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных ракетах к системам ПВО для более эффективного отражения российских атак. По его словам, одним из ключевых приоритетов остается развитие антибаллистической защиты.
Президент также сообщил о новых договоренностях со Швецией по оборонной поддержке, в частности усилении украинской авиации самолетами Gripen, а также отметил важность продолжения международной программы PURL по закупке вооружений для Украины.
Сильная ПВО может дать больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества
Он поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что попытки Москвы расширять войну должны иметь последствия.
Очень важно, чтобы там было понимание: выбор войны повлечет за собой последствия
Угроза массированного вражеского удара остается актуальной, хотя партнеры говорили с россиянами по этому поводу - Зеленский30.05.26, 20:13 • 3466 просмотров