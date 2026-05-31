рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и 108 ракет различных типов. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам президента, основными целями атак остаются гражданские объекты и критическая инфраструктура.

Все эти удары просто по обычной гражданской инфраструктуре – жилым домам, энергетике – подчеркнул Зеленский.

В то же время Украина продолжает укреплять систему противовоздушной обороны. Президент сообщил, что накануне страна получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии.

Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке – отметил он.

Украина рассчитывает на дальнейшее усиление ПВО

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных ракетах к системам ПВО для более эффективного отражения российских атак. По его словам, одним из ключевых приоритетов остается развитие антибаллистической защиты.

Президент также сообщил о новых договоренностях со Швецией по оборонной поддержке, в частности усилении украинской авиации самолетами Gripen, а также отметил важность продолжения международной программы PURL по закупке вооружений для Украины.

Сильная ПВО может дать больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества – заявил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что попытки Москвы расширять войну должны иметь последствия.

Очень важно, чтобы там было понимание: выбор войны повлечет за собой последствия – подытожил глава государства.

