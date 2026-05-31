рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский

$44.2751.44
ukenru
08:34 • 2548 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
07:49 • 7588 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 53698 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 66312 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 40232 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 83908 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 101154 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 62756 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 63813 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 72984 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.5м/с
80%
745мм
Популярные новости
Присутствие флота РФ в Черном и Азовском морях практически нивелировано - СырскийPhoto30 мая, 23:16 • 19171 просмотра
В Будапеште фанаты ПСЖ и Арсенала устроили массовую драку перед финалом ЛЧVideo30 мая, 23:50 • 10023 просмотра
Массовые столкновения, раненые полицейские и сотни задержанных: в Париже шумно отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионовVideo31 мая, 02:12 • 17339 просмотра
Над США взорвался метеорит с силой более 20 авиабомбPhoto05:47 • 6218 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 13873 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения09:14 • 86 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 14055 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 53697 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 43922 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 50362 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожская атомная электростанция
Германия
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 19782 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 40379 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 56266 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 60550 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 71026 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
ИРИС-Т

рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский

Киев • УНН

 • 7616 просмотра

За неделю рф выпустила по Украине более 2300 дронов и 1500 авиабомб. Зеленский заявил об усилении ПВО и получении новой установки IRIS-T.

рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели российские войска применили против Украины более 2300 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и 108 ракет различных типов. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам президента, основными целями атак остаются гражданские объекты и критическая инфраструктура.

Все эти удары просто по обычной гражданской инфраструктуре – жилым домам, энергетике

– подчеркнул Зеленский.

В то же время Украина продолжает укреплять систему противовоздушной обороны. Президент сообщил, что накануне страна получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии.

"План выполняется": Зеленский раскрыл результаты дальнобойных санкций и мидлстрайков30.05.26, 20:23 • 3618 просмотров

Благодарим Германию за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке

– отметил он.

Украина рассчитывает на дальнейшее усиление ПВО

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных ракетах к системам ПВО для более эффективного отражения российских атак. По его словам, одним из ключевых приоритетов остается развитие антибаллистической защиты.

Президент также сообщил о новых договоренностях со Швецией по оборонной поддержке, в частности усилении украинской авиации самолетами Gripen, а также отметил важность продолжения международной программы PURL по закупке вооружений для Украины.

Сильная ПВО может дать больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества

– заявил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что попытки Москвы расширять войну должны иметь последствия.

Очень важно, чтобы там было понимание: выбор войны повлечет за собой последствия

– подытожил глава государства.

Угроза массированного вражеского удара остается актуальной, хотя партнеры говорили с россиянами по этому поводу - Зеленский30.05.26, 20:13 • 3466 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Saab JAS 39 Gripen
ИРИС-Т
Швеция
Германия
Владимир Зеленский
Украина