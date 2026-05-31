В Будапеште фанаты ПСЖ и Арсенала устроили массовую драку перед финалом ЛЧ

Фанаты французского "ПСЖ" и английского "Арсенала" устроили массовую драку в Будапеште перед финалом футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.

Отмечается, что в стычке приняли участие примерно по 30 фанатов с каждой стороны.

Издание указывает, что на финальный матч каждому из клубов было выделено по 17 тысяч билетов, однако, по данным венгерской полиции, в Будапешт без билетов приехали еще несколько десятков тысяч болельщиков. Полиция сообщила, что еще в пятницу туристы, приехавшие в столицу Венгрии, совершили несколько правонарушений.

Возле одних из ворот Champions Festival подрались двое португальцев и один гражданин Великобритании. Полиция разняла их и доставила в участок, против них возбуждено дело о хулиганстве. Поздно вечером в VII районе задержали гражданина Великобритании, который залез на крышу припаркованного автомобиля и повредил машину. Ночью, около половины первого, на одной из улиц стеклянной бутылкой разбили лобовое стекло такси, на котором появилась трещина. Полиция возбудила дело в отношении неизвестного злоумышленника