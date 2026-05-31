В Будапеште фанаты ПСЖ и Арсенала устроили массовую драку перед финалом ЛЧ
Киев • УНН
Перед финалом Лиги чемпионов в Будапеште подрались по 30 фанатов ПСЖ и Арсенала. Полиция Венгрии начала расследование по статье "групповое хулиганство".
Фанаты французского "ПСЖ" и английского "Арсенала" устроили массовую драку в Будапеште перед финалом футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в стычке приняли участие примерно по 30 фанатов с каждой стороны.
Управление полиции VII округа BRFK (Главное управление полиции Будапешта - ред.) возбудило уголовное дело по статье "групповое хулиганство" в отношении неустановленных лиц. Полиция анализирует записи камер наблюдения, установление личностей участников инцидента продолжается
Издание указывает, что на финальный матч каждому из клубов было выделено по 17 тысяч билетов, однако, по данным венгерской полиции, в Будапешт без билетов приехали еще несколько десятков тысяч болельщиков. Полиция сообщила, что еще в пятницу туристы, приехавшие в столицу Венгрии, совершили несколько правонарушений.
Возле одних из ворот Champions Festival подрались двое португальцев и один гражданин Великобритании. Полиция разняла их и доставила в участок, против них возбуждено дело о хулиганстве. Поздно вечером в VII районе задержали гражданина Великобритании, который залез на крышу припаркованного автомобиля и повредил машину. Ночью, около половины первого, на одной из улиц стеклянной бутылкой разбили лобовое стекло такси, на котором появилась трещина. Полиция возбудила дело в отношении неизвестного злоумышленника
Напомним
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" в серии пенальти и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный вышел на замену в перерыве между первым и вторым экстратаймами.
