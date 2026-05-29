Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции

Киев • УНН

 • 7058 просмотра

Кабмин лишил Гоструд лишних функций для оптимизации работы. Ведомство сосредоточится на безопасности труда и поддержке людей с инвалидностью.

Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции

Кабинет министров принял постановление, которым лишил Государственную службу Украины по вопросам труда несвойственных функций. Вместо этого Гоструда больше сосредоточится на безопасности людей на работе, соблюдении трудовых прав и поддержке честных правил на рынке труда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьера Юлию Свириденко и постановление Кабмина №658 от 27 мая 2026 года. 

Правительство сделало первый шаг к обновлению Гоструда. Убираем лишние функции, которые дублировали работу других органов или давно потеряли смысл. Вместо этого Гоструда больше сосредоточится на безопасности людей на работе, соблюдении трудовых прав и поддержке честных правил на рынке труда 

- сообщила Свириденко. 

По ее словам, Гоструда будет иметь больше полномочий для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью и работодателей, которые создают доступные рабочие места.

Дополнение

Согласно правительственному постановлению, предполагается осуществить разграничение некоторых функций Гоструда. 

В частности, планируется установить, что основными задачами Гоструда являются: 

  • осуществление государственного надзора и контроля в сфере деятельности, связанной с объектами повышенной опасности, за соблюдением законодательства об охране труда;
    • обеспечение работодателей и работников информацией и консультациями относительно эффективных средств соблюдения законодательства, надзор и контроль за соблюдением которого отнесен к полномочиям Гоструда, и предотвращение возможных его нарушений. 

      Гоструда в соответствии с возложенными на нее задачами:

      • осуществляет государственный надзор (контроль) в сфере обеспечения химической безопасности и управления химической продукцией за соблюдением соответствующих гигиенических нормативов и за осуществлением необходимых мер по минимизации (контролю) рисков; 
        • реализует меры, предусмотренные планами управления химической безопасностью (в настоящее время такая норма отсутствует); 
          • проводит проверки работодателей по выполнению норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью; 
            • осуществляет государственный контроль в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью за соблюдением законодательства о занятости (в настоящее время такая норма отсутствует); 
              • проводит оценку и предоставляет заключение по обеспечению компенсации расходов на меры разумного приспособления или предоставление дотации на их реализацию (в настоящее время такая норма отсутствует);
                • проводит оценку соответствия критериев, дающих право на льготы предприятиям/предпринимателям трудовой интеграции лиц с инвалидностью и предприятиям защищенного трудоустройства, и предоставляет заключение о соответствии таким критериям (в настоящее время такая норма отсутствует);
                  • осуществляет проверки за соблюдением рабочими органами исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и территориальными органами Пенсионного фонда Украины законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании в части назначения, начисления и выплаты помощи, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения, осуществления страховых выплат с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц; 
                    • разрабатывает нормы и правила по вопросам охраны недр, безопасного ведения горных работ и их маркшейдерского обеспечения (в настоящее время такая норма отсутствует);
                      • обрабатывает и анализирует информацию о ежегодном плане развития горных работ; 
                        • осуществляет лицензирование деятельности по производству взрывчатых материалов промышленного назначения и контроль за соблюдением субъектами хозяйствования соответствующих лицензионных условий; 
                          • обеспечивает работодателей и работников информацией и разъяснениями относительно эффективных средств соблюдения законодательства и предотвращения возможных его нарушений, в частности путем проведения информационных кампаний, а также предоставления непосредственно на рабочих местах консультаций, которые в случае наличия специального режима доступа на отдельные объекты или помещения работодателя осуществляются по предварительному его согласованию.

                            Кроме того, планируется установить, что Гоструда будет осуществлять государственный горный надзор по вопросам: 

                            • соблюдения требований к безопасному ведению горных работ во время геологического изучения и освоения месторождения полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, ликвидации (консервации) горных работ; 
                              • выполнения требований к охране недр при установлении кондиций на минеральное сырье и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;
                                • соблюдения правил проведения геологических и маркшейдерских работ во время опытно-промышленной разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;
                                  • полноты добычи оцененных запасов полезных ископаемых и имеющихся в них компонентов, соблюдения установленного порядка учета запасов полезных ископаемых, обоснованности и своевременности их списания;
                                    • соблюдения правил и технологий переработки минерального сырья;  
                                      • правильности и своевременности проведения мероприятий, гарантирующих безопасность людей, зданий, сооружений и окружающей природной среды, горных выработок и скважин от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами.

                                        Также Гоструда будет согласовывать ликвидацию и консервацию горнодобывающих объектов или их участков в установленном порядке; проекты работ, связанных с опытно-промышленной разработкой полезных ископаемых; правила технической эксплуатации месторождений полезных ископаемых и переработки минерального сырья в части соблюдения требований законодательства о недрах. 

                                        В то же время Гоструда лишается некоторых функций, в частности:

                                        • осуществления надзора за деятельностью Фонда социального страхования Украины;
                                          • проведения экспертизы проектной документации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности при обращении со взрывчатыми материалами промышленного назначения;
                                            • согласования проектов проведения опытно-промышленной добычи полезных ископаемых, проектов и ежегодных планов их добычи и переработки, а также проектов строительства подземных сооружений относительно соблюдения требований Горного закона Украины, законодательства по промышленной безопасности и охране труда;
                                              • выдачи лицензий на производство взрывчатых материалов промышленного назначения и контроля за соблюдением лицензионных условий. 

                                                Отметим, соответствующее постановление было принято в связи с изменениями в законодательстве — возникла необходимость привести положение о Гоструда в соответствие с требованиями законодательства, в частности, установленного законом №3992-IX. 

                                                Согласно закону, осуществлено перераспределение и оптимизация функций между центральными органами исполнительной власти. Так, в мае 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, которым Государственную службу Украины по вопросам труда в рамках дерегуляции лишают некоторых несвойственных функций.

                                                Ранее в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщали, что по предварительным расчетам, минимальный эффект от сокращения части процедур может составить 4,473 млрд гривен в год для бизнеса. В то же время высвобожденный административный ресурс Гоструда, по оценке министерства, может достичь 27,205 млн гривен в год и быть направлен на риск-ориентированный надзор и проверки там, где существует реальная опасность для работников.

                                                Павел Башинский

