Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Киев • УНН
29 мая во всех областях Украины пройдут дожди и усилится ветер. Потепление в стране начнется только с приходом июня.
Завтра в Украине ожидаются дожди, а также снижение температуры. Потепления стоит ожидать с началом июня. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Завтра, 29-го мая, дожди вероятны практически во всех областях Украины. Северо-западный ветер еще удержится порывистым, до сильного
По ее словам, в Киеве завтра ожидается временами дождь, порывистый ветер северо-западного направления, днем будет свежо, около +15 градусов.
