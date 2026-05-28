$44.300.0251.540.03
ukenru
08:15 • 1426 просмотра
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Эксклюзив
08:06 • 4278 просмотра
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
07:38 • 10175 просмотра
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»Photo
05:08 • 12294 просмотра
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
27 мая, 19:00 • 26056 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 44061 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 43325 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 37576 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 57700 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
27 мая, 12:33 • 27067 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
7.4м/с
61%
746мм
Популярные новости
Пустыня Атакама превращается в центр хранения «зеленой» энергии27 мая, 23:56 • 16794 просмотра
Исследователи заявили, что население Земли уже превысило предел устойчивого существования28 мая, 01:17 • 9794 просмотра
ССО тайно поразили российский корабль в Каспийском море, но это был не носитель «Калибров»Video28 мая, 02:15 • 7712 просмотра
Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронтеPhoto04:02 • 10450 просмотра
Что празднуют 28 мая в Украине и мире04:15 • 5156 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 57700 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 57466 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 50535 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности27 мая, 10:56 • 43179 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 65614 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Андрей Пышный
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 65614 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 47503 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 63104 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 75990 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 76958 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»

Киев • УНН

 • 10196 просмотра

Дипломатическое ведомство США в Киеве остается открытым и работает без изменений. Сообщения об отъезде американских дипломатов являются ложными.

Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»

Посольство США в Киеве заявило, что оно "открыто" и что "никаких изменений" в их работе "нет", опровергнув "сообщения об обратном". Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Х в четверг, пишет УНН.

Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения об обратном являются ложными. Для Государственного департамента нет более высокого приоритета, чем безопасность и защита граждан США, поэтому мы регулярно пересматриваем ситуацию с безопасностью Посольства США в Киеве. Мы в очередной раз подчеркиваем, что гражданам США не следует путешествовать в Украину по любой причине из-за вооруженного конфликта

- говорится в заявлении посольства США в Киеве в X.

Ранее в МИД Украины заявили, что "информация о выезде посольства США в Киеве не соответствует действительности".

"Возможно, имелись в виду обстоятельства перед ударом в ночь на воскресенье": у Зеленского прокомментировали заявление Каллас относительно посольства США28.05.26, 10:29 • 1318 просмотров

Контекст

Как сообщила пресс-служба EEAS, 28 мая перед заседанием глав МИД ЕС на просьбу охарактеризовать угрозу, когда россия снова угрожала Европе и Киеву, заявляя также, что дипломатический персонал должен покинуть Киев, Каллас ответила журналистам: "Это то, что делает россия. Потому что она на самом деле не достигает успеха на поле боя. Поэтому то, что они сейчас делают, на самом деле усиливают террористические атаки, потому что вы не можете описать это иначе: создает страх в обществе. Это не сработало четыре года, но я не думаю, что это сработает сейчас. Также, то, что мы слышали вчера из Украины, это то, что все посольства остались, кроме одного, поэтому это также требует от этих посольств мужества, но да, все европейские остались, Америка ушла".  

Юлия Шрамко

ПолитикаКиев
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Кайя Каллас
Министерство иностранных дел Украины
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Украина
Киев