Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»

Посольство США в Киеве заявило, что оно "открыто" и что "никаких изменений" в их работе "нет", опровергнув "сообщения об обратном". Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Х в четверг, пишет УНН.

Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения об обратном являются ложными. Для Государственного департамента нет более высокого приоритета, чем безопасность и защита граждан США, поэтому мы регулярно пересматриваем ситуацию с безопасностью Посольства США в Киеве. Мы в очередной раз подчеркиваем, что гражданам США не следует путешествовать в Украину по любой причине из-за вооруженного конфликта - говорится в заявлении посольства США в Киеве в X.

Ранее в МИД Украины заявили, что "информация о выезде посольства США в Киеве не соответствует действительности".

Контекст

Как сообщила пресс-служба EEAS, 28 мая перед заседанием глав МИД ЕС на просьбу охарактеризовать угрозу, когда россия снова угрожала Европе и Киеву, заявляя также, что дипломатический персонал должен покинуть Киев, Каллас ответила журналистам: "Это то, что делает россия. Потому что она на самом деле не достигает успеха на поле боя. Поэтому то, что они сейчас делают, на самом деле усиливают террористические атаки, потому что вы не можете описать это иначе: создает страх в обществе. Это не сработало четыре года, но я не думаю, что это сработает сейчас. Также, то, что мы слышали вчера из Украины, это то, что все посольства остались, кроме одного, поэтому это также требует от этих посольств мужества, но да, все европейские остались, Америка ушла".