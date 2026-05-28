Что празднуют 28 мая в Украине и мире

Календарь 28 мая сосредоточен преимущественно на важных правозащитных инициативах, глобальных проблемах здравоохранения и борьбе с социальным неравенством. Этот день является платформой для многих международных организаций, чтобы привлечь внимание к темам, требующим безотлагательного решения – пишет УНН

Международный день "Международной амнистии" (Amnesty International Day)

Праздник основан в честь создания этой независимой правозащитной организации в 1961 году. Этот день напоминает о критической важности защиты прав человека, борьбы с политическими преследованиями, пытками и незаконными заключениями во всем мире.

Международный день действий по охране женского здоровья

Главная цель этой даты – привлечь внимание правительств и общества к проблемам доступа женщин к качественной и безопасной медицине. Особый акцент делается на защите репродуктивных прав, профилактике специфических заболеваний и оказании надлежащей психологической поддержки.

Международный день менструальной гигиены

Инициатива направлена на преодоление социальной стигматизации и обеспечение доступа девушек и женщин к базовым средствам гигиены, особенно в развивающихся странах. Дата 28 мая выбрана очень символично: средний цикл длится 28 дней, а сама менструация в среднем – 5 дней (пятый месяц).

Всемирный день борьбы с голодом

Этот день был создан организацией The Hunger Project для привлечения внимания к миллионам людей, которые ежедневно живут в условиях хронического недоедания. Кампания призывает к внедрению устойчивых экономических и сельскохозяйственных решений для окончательного преодоления бедности и обеспечения продовольственной безопасности на планете.

Всемирный день борьбы с раком крови

Глобальная медицинская кампания, призывающая здоровых людей регистрироваться в базах доноров костного мозга. Она подчеркивает, что пересадка стволовых клеток часто остается единственным шансом на спасение для тысяч пациентов с лейкемией, лимфомой и другими тяжелыми заболеваниями кроветворной системы.

День независимости Азербайджана

Государственный праздник, отмечающий провозглашение независимой Азербайджанской Демократической Республики 28 мая 1918 года. Эта дата символизирует исторический этап становления суверенного государства.

День Республики в Армении

Национальный праздник, установленный в честь провозглашения независимой Первой Республики Армения также в 1918 году. Обычно сопровождается официальными торжествами и чествованием памяти национальных деятелей.

День гамбургера

Популярный неофициальный кулинарный праздник, который широко отмечается в США и многих других странах. В этот день заведения питания часто устраивают тематические акции, а любители готовить соревнуются в создании оригинальных авторских рецептов этого всемирно известного блюда.

Церковные памятные даты

По новому (новоюлианскому) календарю православная церковь 28 мая чтит память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского. По старому (юлианскому) стилю верующие вспоминают преподобного Пахомия Великого.

Свой день ангела по новому стилю отмечают мужчины с именами Никита, Денис, Игнат, Макар, Павел и Захар. По старому стилю именинниками являются Дмитрий, Макар, Пахом, а также женщины по имени Анастасия.