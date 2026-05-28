Исследователи заявили, что население Земли уже превысило предел устойчивого существования
Киев • УНН
Ученые подсчитали, что планета может стабильно обеспечивать ресурсами лишь 2,5 миллиарда человек. На данный момент человечество уже превысило предел устойчивого существования.
Глобальное население уже превысило уровень, который Земля способна поддерживать в долгосрочной перспективе без истощения ресурсов. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале IOPscience, пишет УНН.
Детали
По данным ученых, человечество вступило в фазу, когда дальнейший рост населения сопровождается замедлением темпов прироста. Переломный момент наступил еще в 1962 году – за восемь лет до того, как в мире начался глобальный дефицит биоемкости, то есть превышение потребления ресурсов над способностью планеты их восстанавливать.
Сколько людей способна выдержать Земля
Согласно модели исследователей, население Земли может вырасти до 11,7-12,4 миллиарда человек между 2067 и 2076 годами. В то же время модель, учитывающая экологические ограничения планеты, показывает, что Земля способна стабильно поддерживать лишь около 2,5 миллиарда человек.
Земля не может прокормить будущее человеческое население, или даже сегодняшнее, без кардинального пересмотра социально-культурных практик использования земли, воды, энергии, биоразнообразия и других ресурсов
В исследовании также отмечается, что рост населения тесно связан с увеличением температурных аномалий, экологического следа и выбросов. Авторы пришли к выводу, что именно увеличение количества людей, а не только уровень потребления на душу населения, стало главным фактором усиления экологической нагрузки на планету.
