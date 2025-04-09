Беспилотный летательный аппарат

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29448 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.

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В марте 2025 года в общий фонд госбюджета поступило более 160 млрд гривен, что на 48,7% больше, чем в марте 2024. За эти деньги можно приобрести более 1 млн FPV-дронов.

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"Есть хорошие результаты" - Зеленский о применении некоторых дронов для защиты городов

Президент Украины сообщил об успешном использовании дронов для защиты городов. На заседании Ставки обсуждалось увеличение производства дронов и украинских ракет.

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Днепр под массированной атакой: раздаются взрывы, вспыхнули пожары

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Украинские военные нанесли удар по пограничному пункту "Погар", откуда запускали дроны. Уничтожена инфраструктура и ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.

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Во время саммита "Коалиции желающих" Франция объявила о новом оборонном пакете для Украины. Участники встречи договорились о продлении санкций против россии.

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В Харьковской области россияне сбросили взрывчатку на гражданское авто, есть пострадавшие

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Российский дрон атаковал Сумскую громаду: что известно о последствиях

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Российские дроны атаковали Черкассы, в регионе поврежден объект инфраструктуры

Ночью Черкасская область была под вражеским прицелом, большинство дронов направили на Черкассы. К счастью, обошлось без пострадавших, но поврежден объект инфраструктуры и складские помещения.

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Полтавскую область ночью атаковали вражеские дроны: поврежден ангар, двое работников предприятия ранены

Ночью российские дроны атаковали Полтавскую область, в Миргородском районе обломки повредили ангарное помещение предприятия. Двое работников получили ранения, один госпитализирован.

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В беларуси внезапно начались проверки боевой готовности - СМИ

По приказу лукашенко, белорусские воинские части проверяют боеготовность. Подразделения проведут стрельбы, инженерные работы и имитацию боевых действий с БПЛА и авиацией.

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Вокруг Херсона выстроена система, которая защищает местных жителей от дронов на 80% - ОВА

Вокруг Херсона создана система ПВО, сбивающая 80% российских дронов, охотящихся на людей. По словам представителя ОВА, россияне не различают цели, атакуя дронами гражданских.

Общество • 23 марта, 10:42 • 68558 просмотра

россия запустила много шахедов: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Руководитель ЦПД СНБО сообщил о запуске шахедов. Воздушные силы зафиксировали группы вражеских дронов, объявлена тревога в Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.

Война • 21 марта, 18:32 • 104493 просмотра

Обойдет вражеские РЭБ и выполнит сверхсложные задачи: об уникальном беспилотнике Raybird рассказали в Минобороны

Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.

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В Харьковской области вржеский FPV-дрон убил женщину и ранил еще четырех человек

В Купянском районе FPV-дрон попал в служебный автомобиль, убив 45-летнюю женщину и ранив четырех. Также обстрелы повредили дома, технику и складские помещения в районе.

Война • 19 марта, 07:34 • 30655 просмотра

За сутки почти 100 боевых столкновений: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

В течение 16 марта на фронте произошло 99 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Курском направлениях. россия нанесла 64 авиаудара и привлекла более 900 дронов-камикадзе.

Война • 16 марта, 21:21 • 68073 просмотра

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночью 16 марта Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Всего за сутки было 14 обстрелов приграничных районов области.

Война • 16 марта, 06:55 • 52663 просмотра

россияне атаковали село в Черниговской области: четверо пострадавших

В результате атаки дрона повреждены дома, хозяйственные постройки и авто. Четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована.

Война • 15 марта, 10:59 • 21475 просмотра

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.

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Зеленский провел технологическую Ставку относительно дальнобойных дронов: детали

Президент Украины провел заседание по украинским дронам и дальнобойным ударам. Обсудили увеличение возможностей оружия преодолевать РЭБ и ПВО, наращивание производства и инвестиции.

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В Румынии нашли обломки российского беспилотника со взрывчаткой вблизи границы с Молдовой

В Румынии возле границы с Молдовой нашли обломки российского беспилотника с активной боевой частью. Специалисты планируют осуществить контролируемый подрыв взрывного заряда для безопасности местного населения.

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Агрессор атакует: какие регионы находятся под угрозой

В воздушном пространстве Украины наблюдается активизация вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Николаевской областях. Беспилотники движутся разными курсами и меняют направления полета.

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Оккупанты обстреливают Сумы: эвакуированы 40 человек, есть пострадавшие

В Сумах в результате атаки беспилотников пострадали 2 человека и повреждены жилые дома. Местные власти эвакуировали 40 жителей из опасной зоны.

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Беспилотники атаковали пригород Харькова: есть пострадавший

В пригороде Харькова зафиксированы попадания вражеских беспилотников, в результате чего один человек получил ранения. Председатель ОВА Олег Синегубов призвал жителей не покидать укрытий из-за угрозы новых атак.

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Сенат Румынии одобрил закон о сбивании беспилотников, нарушивших границу

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