Беспилотный летательный аппарат

Евросоюз отклонил заявку Литвы и Эстонии на финансирование «стены дронов» для мониторинга границ и борьбы с беспилотниками. Страны будут искать другие источники финансирования.
В течение суток произошло 191 боевое столкновение, наибольшая активность врага на Покровском направлении, где зафиксировано 69 штурмов. ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и уничтожили 10 танков.
российское оружие содержит западные компоненты, несмотря на санкции. Микросхемы попадают в рф нелегально, делая возможным террор против украинцев.
Правительство Латвии передало Вооруженным силам Украины 1500 боевых БпЛА, которые поступят до июля. Две латвийские компании поставят 12 тыс. дронов на 17 млн евро.
Владимир Зеленский и Кястутис Будрис обсудили усиление оборонной поддержки Украины. Также речь шла о налаживании совместного производства дронов на территории обоих государств.
Нидерланды ускоряют поддержку Украины на 2 миллиарда евро, из которых 500 миллионов пойдут на закупку беспилотников. Это поможет Украине эффективнее противостоять российским атакам.
В марте 2025 года в общий фонд госбюджета поступило более 160 млрд гривен, что на 48,7% больше, чем в марте 2024. За эти деньги можно приобрести более 1 млн FPV-дронов.
Президент Украины сообщил об успешном использовании дронов для защиты городов. На заседании Ставки обсуждалось увеличение производства дронов и украинских ракет.
Российская армия массированно атакует Днепр. В городе раздаются взрывы, произошли пожары, есть повреждения в жилом секторе. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Украинские военные нанесли удар по пограничному пункту "Погар", откуда запускали дроны. Уничтожена инфраструктура и ликвидировано от 15 до 40 оккупантов.
Во время саммита "Коалиции желающих" Франция объявила о новом оборонном пакете для Украины. Участники встречи договорились о продлении санкций против россии.
Российские захватчики атаковали гражданское авто в Харьковской области дроном, сбросив взрывчатку. Ранения получили двое мужчин 58 и 39 лет, их доставили в больницу.
Российские войска нанесли удар БПЛА по одному из старостинских округов Сумской территориальной общины. Повреждены автомобили и частные дома, информации о пострадавших нет.
Ночью Черкасская область была под вражеским прицелом, большинство дронов направили на Черкассы. К счастью, обошлось без пострадавших, но поврежден объект инфраструктуры и складские помещения.
Ночью российские дроны атаковали Полтавскую область, в Миргородском районе обломки повредили ангарное помещение предприятия. Двое работников получили ранения, один госпитализирован.
По приказу лукашенко, белорусские воинские части проверяют боеготовность. Подразделения проведут стрельбы, инженерные работы и имитацию боевых действий с БПЛА и авиацией.
Вокруг Херсона создана система ПВО, сбивающая 80% российских дронов, охотящихся на людей. По словам представителя ОВА, россияне не различают цели, атакуя дронами гражданских.
Руководитель ЦПД СНБО сообщил о запуске шахедов. Воздушные силы зафиксировали группы вражеских дронов, объявлена тревога в Полтавской, Харьковской, Черкасской и других областях.
Минобороны рассказало о БпАК Raybird (ACS-3), который преодолевает РЭБ и ПВО, осуществляет разведку с высоты 5. 5 км. Он может находиться в небе до 28 часов, преодолевая до 2500 км.
В Купянском районе FPV-дрон попал в служебный автомобиль, убив 45-летнюю женщину и ранив четырех. Также обстрелы повредили дома, технику и складские помещения в районе.
В течение 16 марта на фронте произошло 99 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Курском направлениях. россия нанесла 64 авиаудара и привлекла более 900 дронов-камикадзе.
Ночью 16 марта Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Всего за сутки было 14 обстрелов приграничных районов области.
В результате атаки дрона повреждены дома, хозяйственные постройки и авто. Четверо гражданских пострадали, одна женщина была госпитализирована.
Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.
Президент Украины провел заседание по украинским дронам и дальнобойным ударам. Обсудили увеличение возможностей оружия преодолевать РЭБ и ПВО, наращивание производства и инвестиции.
В Румынии возле границы с Молдовой нашли обломки российского беспилотника с активной боевой частью. Специалисты планируют осуществить контролируемый подрыв взрывного заряда для безопасности местного населения.
В воздушном пространстве Украины наблюдается активизация вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Николаевской областях. Беспилотники движутся разными курсами и меняют направления полета.
В Сумах в результате атаки беспилотников пострадали 2 человека и повреждены жилые дома. Местные власти эвакуировали 40 жителей из опасной зоны.
В пригороде Харькова зафиксированы попадания вражеских беспилотников, в результате чего один человек получил ранения. Председатель ОВА Олег Синегубов призвал жителей не покидать укрытий из-за угрозы новых атак.
Сенат Румынии принял закон, позволяющий уничтожать дроны, которые незаконно пересекают воздушное пространство страны. Документ предусматривает быстрое принятие решений по обезвреживанию беспилотников командирами на местах.