Беспилотный летательный аппарат

За сутки почти 100 боевых столкновений: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

В течение 16 марта на фронте произошло 99 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Курском направлениях. россия нанесла 64 авиаудара и привлекла более 900 дронов-камикадзе.