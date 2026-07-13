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Подтверждено повреждение двух перерабатывающих установок на Сызранском НПЗ после поражения украинскими дронами

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил повреждение двух установок первичной переработки нефти на заводе "Сызранский" в Самарской области РФ. Также поражены семь танкеров и другие суда в Азовском море.

Подтверждено повреждение двух перерабатывающих установок на Сызранском НПЗ после поражения украинскими дронами
Пожар на НПЗ в Сызрани

В результате поражения украинскими дронами на нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани  Самарской области РФ повреждены две установки первичной переработки нефти. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, пишет УНН

"12 июля 2026 года – по результатам оценки последствий поражения нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Сызрани Самарской области РФ подтверждено повреждение двух установок первичной переработки нефти АВТ-5 и АВТ-6", – сообщили в Генштабе.

Добавим

Сызранский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из ключевых предприятий топливной инфраструктуры в регионе. Его номинальная мощность составляет до 8,9 миллиона тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которыми Россия активно обеспечивает свои оккупационные войска для войны в Украине.

Завод расположен на расстоянии более 800 километров от украинской границы.

В сети опубликовали видео, на котором дрон FP-1, производства компании Fire Point, попал в трубу Сызранского НПЗ. 

Другие поражения Сил обороны Украины 

В Генштабе также подтвердили, что в ночь на 13 июля 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили семь танкеров, пять сухогрузов, два буксира и один паром в акватории Азовского моря.

"Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах вооруженных сил РФ. Сухогрузные суда и буксиры обеспечивают перевозку военных грузов, техники, материально-технических средств и функционирование морской логистики противника", - говорится в сообщении. 

Также во временно оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция "Небо-У" и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 в районе Керчи. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Евгений Царенко

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