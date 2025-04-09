Михеил Саакашвили

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29276 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 44165 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49559 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55712 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67889 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56795 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55965 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 120015 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81928 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226526 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88199 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20961 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17832 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16624 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18210 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88263 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 120015 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226526 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403519 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395923 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11099 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16685 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17891 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 21014 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75238 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Михеил Саакашвили

Новости по теме

Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к 4,6 годам тюрьмы. Общий срок заключения Саакашвили составляет 12,5 лет.

Новости Мира • 17 марта, 08:38 • 82194 просмотра

Саакашвили получил 9 лет тюрьмы по делу о растрате бюджета

Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате 9 млн лари из госбюджета на личные цели.

политика • 12 марта, 07:19 • 19498 просмотра

Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций протеста для получения поддержки Запада. Оппозиция не признает результаты парламентских выборов, где "Грузинская мечта" получила 54% голосов.

Новости Мира • 13 ноября, 18:01 • 31343 просмотра

В Грузии продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов

В Тбилиси проходит гражданский протестный марш, организованный социальной платформой დაიტოვე. Участники требуют признать недействительными результаты парламентских выборов от 26 октября и провести новое голосование.

Новости Мира • 10 ноября, 17:34 • 33401 просмотра

Бывшему мэру Тбилиси заблокировали счет из-за поездки в автобусе "зайцем"

В Грузии банк арестовал счета оппозиционного политика Гиги Угулавы из-за неуплаты штрафа за безбилетный проезд в автобусе. Через несколько часов арест счетов был снят.

Новости Мира • 4 ноября, 17:06 • 30178 просмотра

В Грузии оппозиция требует расследовать приезд российского пропагандиста на выборы

Партия "Национальное движение" требует расследовать аккредитацию российского пропагандиста малькевича на парламентских выборах в Грузии. малькевич находится под санкциями и в международном розыске.

Новости Мира • 2 ноября, 14:59 • 33261 просмотра

Саакашвили призвал Зурабишвили подумать о его помиловании на фоне событий в Грузии

Заключенный Михаил Саакашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили рассмотреть его помилование. Обращение связано с последними событиями в Грузии и очередной порцией угроз из рф.

Новости Мира • 31 октября, 20:15 • 30553 просмотра

Саакашвили призывает к "непрерывным протестам" в Грузии

Заключенный экс-президент Грузии Саакашвили призвал к непрерывным протестам из-за фальсификации парламентских выборов. Оппозиция уже провела митинг с требованием международной проверки результатов голосования.

Новости Мира • 29 октября, 14:30 • 22693 просмотра

Грузинская оппозиция отказывается от парламентских мандатов

"Коалиция за перемены" и "Единство - Национальное движение" отказались от парламентских мандатов, заявив о фальсификации выборов.

Новости Мира • 27 октября, 16:52 • 25379 просмотра

Прокуратура Грузии подозревает Саакашвили в причастности к покушению на оппозиционера в 2016 году

Прокуратура Грузии заявила о возможной причастности экс-президента Саакашвили к покушению на оппозиционера Таргамадзе в 2016 году. Новые обстоятельства установлены на основании показаний обвиняемого Давида Хечуашвили.

Криминал и ЧП • 11 октября, 15:50 • 24253 просмотра

В правящей партии Грузии намекнули на ответственность Саакашвили за августовскую войну 2008 года

Партия "Грузинская мечта" обвиняет оппозиционное "Единое Нацдвижение" и Саакашвили в провоцировании войны с россией в 2008 году. Партия обещает привлечь оппонентов к ответственности после выборов.

Новости Мира • 13 августа, 17:11 • 30906 просмотра

В Грузии суд избрал заключение в качестве меры пресечения для Саакашвили. Адвокаты заявляют о "правовом абсурде"

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Адвокаты назвали это решение абсурдным и политически мотивированным, учитывая, что Саакашвили уже находится в заключении.

Новости Мира • 2 августа, 16:44 • 33189 просмотра

Адвокаты обжалуют решение ЕСПЧ по делу Саакашвили

Адвокаты бывшего президента Грузии Саакашвили обжалуют решение Европейского суда по правам человека об отклонении его жалобы на политическое преследование и несправедливое расследование, утверждая, что он был неправомерно осужден за использование своих президентских полномочий по помилованию.

политика • 23 мая, 17:00 • 33388 просмотра

Саакашвили проиграл в Европейском суде дело о нарушении его прав Грузией

Европейский суд по правам человека постановил, что в уголовном производстве против Михеила Саакашвили в Грузии не было нарушения его прав, признав обвинения обоснованными, а судебное разбирательство справедливым.

Новости Мира • 23 мая, 09:50 • 32895 просмотра

ЕСПЧ завтра примет решение по делу "Саакашвили против Грузии"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет о политических преследованиях по уголовным делам против него, утверждая о нарушении его права на защиту и беспристрастности судей, обращаясь в Европейский суд по правам человека.

Новости Мира • 22 мая, 19:07 • 60095 просмотра

Стычки в Тбилиси: активисты ночью строили баррикады, лидер оппозиционной партии заявил об избиении полицией

Протестующие против закона "об иноагентах" ночью выстроили баррикады после того, как полиция попыталась их разогнать, а лидер оппозиции Леван Хабейшвили заявил, что был жестоко избит силовиками.

Новости Мира • 1 мая, 06:11 • 32616 просмотра

В Украине отвергли требования Грузии о выдаче чиновников времен Саакашвили и предложили свой план "нормализации отношений"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил план "нормализации отношений" с Грузией, который включает освобождение Михеила Саакашвили из тюрьмы, прекращение прямого авиасообщения Грузии с Россией и предотвращение уклонения россии от санкций, в ответ на требования Грузии выдать бывших грузинских чиновников времен президентства Саакашвили, которые сейчас занимают должности в Украине.

политика • 11 марта, 19:33 • 40416 просмотра

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.

политика • 11 марта, 17:05 • 42689 просмотра

Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.

Новости Мира • 29 февраля, 09:46 • 38106 просмотра

Оппозиция начала сбор подписей за освобождение Саакашвили под обращением к президенту Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии начала сбор подписей под обращением к президенту с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.

политика • 16 февраля, 19:01 • 37903 просмотра

В рф объявили в розыск около 100 грузин за помощь Украине в войне

россия объявила в розыск около 100 грузин, которые воевали или воюют на стороне Украины.

Война • 14 февраля, 15:30 • 34645 просмотра

Состояние здоровья Саакашвили улучшилось, а неврологическое состояние не изменилось - заключение врачей

Врачи установили, что хотя состояние здоровья и вес Михеила Саакашвили в тюрьме улучшились, его неврологическое состояние и когнитивные нарушения не изменились.

Новости Мира • 5 февраля, 11:17 • 33825 просмотра

В правящей партии Грузии снова заговорили о переводе Саакашвили в тюрьму

Перевод Саакашвили в тюрьму сегодня потребовала партия экс-премьера Гахария "За Грузию".

политика • 21 декабря, 17:25 • 38195 просмотра