Михеил Саакашвили

Грузия требует от Украины выдачи чиновников Саакашвили: о ком речь

Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.