Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и приговорил к 4,6 годам тюрьмы. Общий срок заключения Саакашвили составляет 12,5 лет.
Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по «делу о пиджаках». Его признали виновным в растрате 9 млн лари из госбюджета на личные цели.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал увеличить масштаб уличных акций протеста для получения поддержки Запада. Оппозиция не признает результаты парламентских выборов, где "Грузинская мечта" получила 54% голосов.
В Тбилиси проходит гражданский протестный марш, организованный социальной платформой დაიტოვე. Участники требуют признать недействительными результаты парламентских выборов от 26 октября и провести новое голосование.
В Грузии банк арестовал счета оппозиционного политика Гиги Угулавы из-за неуплаты штрафа за безбилетный проезд в автобусе. Через несколько часов арест счетов был снят.
Партия "Национальное движение" требует расследовать аккредитацию российского пропагандиста малькевича на парламентских выборах в Грузии. малькевич находится под санкциями и в международном розыске.
Заключенный Михаил Саакашвили призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили рассмотреть его помилование. Обращение связано с последними событиями в Грузии и очередной порцией угроз из рф.
Заключенный экс-президент Грузии Саакашвили призвал к непрерывным протестам из-за фальсификации парламентских выборов. Оппозиция уже провела митинг с требованием международной проверки результатов голосования.
"Коалиция за перемены" и "Единство - Национальное движение" отказались от парламентских мандатов, заявив о фальсификации выборов.
Прокуратура Грузии заявила о возможной причастности экс-президента Саакашвили к покушению на оппозиционера Таргамадзе в 2016 году. Новые обстоятельства установлены на основании показаний обвиняемого Давида Хечуашвили.
Партия "Грузинская мечта" обвиняет оппозиционное "Единое Нацдвижение" и Саакашвили в провоцировании войны с россией в 2008 году. Партия обещает привлечь оппонентов к ответственности после выборов.
Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Адвокаты назвали это решение абсурдным и политически мотивированным, учитывая, что Саакашвили уже находится в заключении.
Адвокаты бывшего президента Грузии Саакашвили обжалуют решение Европейского суда по правам человека об отклонении его жалобы на политическое преследование и несправедливое расследование, утверждая, что он был неправомерно осужден за использование своих президентских полномочий по помилованию.
Европейский суд по правам человека постановил, что в уголовном производстве против Михеила Саакашвили в Грузии не было нарушения его прав, признав обвинения обоснованными, а судебное разбирательство справедливым.
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет о политических преследованиях по уголовным делам против него, утверждая о нарушении его права на защиту и беспристрастности судей, обращаясь в Европейский суд по правам человека.
Протестующие против закона "об иноагентах" ночью выстроили баррикады после того, как полиция попыталась их разогнать, а лидер оппозиции Леван Хабейшвили заявил, что был жестоко избит силовиками.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил план "нормализации отношений" с Грузией, который включает освобождение Михеила Саакашвили из тюрьмы, прекращение прямого авиасообщения Грузии с Россией и предотвращение уклонения россии от санкций, в ответ на требования Грузии выдать бывших грузинских чиновников времен президентства Саакашвили, которые сейчас занимают должности в Украине.
Грузия требует от Украины выдать бывших грузинских чиновников, осужденных за преступления, которые сейчас занимают высокие должности в украинской власти, ссылаясь на то, что это противоречит традиционной дружбе между двумя странами.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии начала сбор подписей под обращением к президенту с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы.
россия объявила в розыск около 100 грузин, которые воевали или воюют на стороне Украины.
Врачи установили, что хотя состояние здоровья и вес Михеила Саакашвили в тюрьме улучшились, его неврологическое состояние и когнитивные нарушения не изменились.
Перевод Саакашвили в тюрьму сегодня потребовала партия экс-премьера Гахария "За Грузию".