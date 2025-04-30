Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

В 2024 году самыми прибыльными фильмами были не супергеройские экшены или голливудские франшизы с сотнями миллионов долларов в бюджете, а малобюджетные фильмы ужасов. Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.

Детали

Как свидетельствуют данные Deadline’s Most Valuable Blockbuster Tournament, в топе самых прибыльных релизов года оказались именно фильмы ужасов - малобюджетные, но чрезвычайно выгодные для киностудий.

Возглавил рейтинг приквел к франшизе американской компании Paramount - "Тихое место: День первый". Лента принесла студии 83,6 млн долларов чистой прибыли. Несмотря на отсутствие основного актерского состава и смену режиссера, лента собрала 52,2 миллиона долларов в первые выходные, что стало лучшим стартом во всей серии. Режиссером был Майкл Сарноски, которому вместе с автором франшизы Джоном Красински удалось сохранить интерес к миру выживания среди монстров и масштабировать франшизу, перенеся действие инопланетян в апокалиптический Нью-Йорк.

Главные роли исполнили Люпита Нионго и Джозеф Куинн.

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На втором месте - "Носферату" режиссера Роберта Эггерса. Его видение авторской интерпретации классического образа Дракулы стало первой подобной лентой со времен фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1992 года.

Исторический готический хоррор с Биллом Скарсгардом в главной роли неожиданно стал хитом рождественского проката и обеспечил кинокомпанию Focus Features 70 млн прибыли долларов. В частности, как объясняет СМИ, исторический фильм ужасов обычно довольно сложно снять. Доказательством того, что у кинокомпании Focus Feature вышел хит, стал первый трейлер, который собрал 65 миллионов просмотров по всему миру, что стало рекордом для специализированного лейбла Universal. А "приманкой" кампании от вице-председателя Focus Джейсона Кессиди стал слоган трейлера - "Он идет!" - не говоря уже о том, что образы Билла Скарсгарда в роли монстра не были показаны в материалах.

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Третьим по прибыльности стал сиквел "Улыбайся 2" от кинокомпании Paramount, который сумел повторить успех первой части и заработать 55,4 млн долларов. Кампания продвижения оказалась почти настолько же пугающей, как сам фильм.

Продвижение "Улыбайся 2" включало кампанию для Скай Райли Скотт, включая рекламные щиты, трафаретное искусство мелом и дикие посты по всему Лос-Анджелесу, которые дразнили тем, что выходит ее новый сингл. В день запуска трейлера арт был обновлен, чтобы раскрыть кампанию для "Улыбайся 2". Сингл "Grieved You" также был выпущен вместе с лирическим видео, а затем и музыкальным клипом. Подобно маркетинговому трюку оригинального фильма 2022 года, Paramount отправила "безумных улыбающихся людей" на съемки на спортивных мероприятиях.

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Не менее заметной стала и лента "Не говори со злом" — ремейк датско-голландского психологического триллера, который, несмотря на скромный старт в 11,2 млн долларов, принес Universal $50 млн благодаря дешевому производству и сотрудничеству с Blumhouse.

Джейсон Блум был поклонником оригинального фильма, но хотел сделать ремейк с более счастливым концом. Блум обратился к продюсерам оригинального фильма и получил их согласие. Стоимость производства фильма составила 15 млн долларов, четыре дня съемок прошли в Хорватии, а остальные 37 - в Англии с налоговым вычетом в размере 25%. Так же, как Blumhouse ранее коснулась темной стороны Джеймса Макэвоя, так же она сделала и здесь, в истории о семье, которую приглашают погостить в коттедже другой семьи в сельской местности. По мере того, как продолжаются выходные, они понимают, что их хозяева изрядно запутались.

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Замыкает пятерку фильм "Длинноног" от инди-дистрибьютора Neon, который сделал ставку на атмосферу, интригу и Николаса Кейджа в роли серийного убийцы. Прибыль от проката фильма достигла 48 млн долларов.

Несмотря на небольшой бюджет - менее $10 млн, профинансированный компанией C2 - фильм получил огромное внимание благодаря авангардной маркетинговой кампании, при которой в тайне был образ главного антагониста вплоть до самой премьеры фильма. Первый уикенд в США принес ленте 22,4 млн долларов - лучший результат в истории Neon.

"Длинноног" стал первым проектом в сотрудничестве Neon с режиссером Осгудом Перкинсом, а уже этой осенью компания выпустит еще два его фильма - "Обезьянку" и "Хранителя".

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