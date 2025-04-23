Звезда фильмов «Мамонт» и «Ной» Софи Найвайде умерла в возрасте 24 лет

Найвейде начала свою карьеру в возрасте всего шести лет в фильме "Белла" и впоследствии снималась вместе с Эммой Уотсон и Расселом Кроу. Ее сопровождал успех на съемочных площадках, но в частной жизни Софи Нювайде боролась со своими демонами.

Об этом пишет The Guardian и TMZ, передает УНН.

Детали

Софи Найвайде, актриса, которую запомнили по фильмам "Мамонт", "Ной", "Невидимый знак", "Марго на свадьбе" умерла 14 апреля, в возрасте 24 лет. В онлайн-некрологе не указывается причина смерти.

Софи была доброй и доверчивой девушкой, внучкой, сестрой, другом и новой тетей. Творческая, спортивная и мудрая для своего возраста, Софи многого достигла в жизни (...) Софи была доброй и доверчивой девочкой. Это часто делало ее уязвимой для жестокого обращения - говорится в некрологе.

По информации издания TMZ, полиция штата Вермонт, США, сообщила, что тело актрисы было найдено около 4 часов утра возле временного укрытия возле реки в Беннингтоне.

Мать Софи, Шелли, рассказала TMZ:

Насколько мне известно, она употребляла наркотики, и она была маленькой молодой женщиной. Во время смерти она была с другими людьми. Я их не знала. Ведется расследование - сказала она.

Семья Найвайде утверждает, что молодая актриса "занялась самолечением, чтобы справиться со всей травмой и стыдом, которые она чувствовала внутри".

Ее последняя роль на экране была в эпизоде реалити-шоу "Социальный эксперимент" в 2015 году "Что бы ты сделал?".

Она неоднократно говорила, что справится сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло спасти ей жизнь - передают СМИ слова представителей семьи Софи Найвайде.

Напомним

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