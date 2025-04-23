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Звезда фильмов «Мамонт» и «Ной» Софи Найвайде умерла в возрасте 24 лет

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Актриса Софи Найвайде, известная по ролям в детстве, умерла в возрасте 24 лет. Причина смерти не указана, но семья говорит, что она боролась с проблемами.

Звезда фильмов «Мамонт» и «Ной» Софи Найвайде умерла в возрасте 24 лет

Найвейде начала свою карьеру в возрасте всего шести лет в фильме "Белла" и впоследствии снималась вместе с Эммой Уотсон и Расселом Кроу. Ее сопровождал успех на съемочных площадках, но в частной жизни Софи Нювайде боролась со своими демонами. 

Об этом пишет The Guardian и TMZ, передает УНН

Детали

Софи Найвайде, актриса, которую запомнили по фильмам "Мамонт", "Ной", "Невидимый знак", "Марго на свадьбе" умерла 14 апреля, в возрасте 24 лет. В онлайн-некрологе не указывается причина смерти. 

Софи была доброй и доверчивой девушкой, внучкой, сестрой, другом и новой тетей. Творческая, спортивная и мудрая для своего возраста, Софи многого достигла в жизни (...) Софи была доброй и доверчивой девочкой. Это часто делало ее уязвимой для жестокого обращения

- говорится в некрологе.

По информации издания TMZ, полиция штата Вермонт, США, сообщила, что тело актрисы было найдено около 4 часов утра возле временного укрытия возле реки в Беннингтоне.

Мать Софи, Шелли, рассказала TMZ: 

Насколько мне известно, она употребляла наркотики, и она была маленькой молодой женщиной. Во время смерти она была с другими людьми. Я их не знала. Ведется расследование

- сказала она.

Семья Найвайде утверждает, что молодая актриса "занялась самолечением, чтобы справиться со всей травмой и стыдом, которые она чувствовала внутри".

Ее последняя роль на экране была в эпизоде реалити-шоу "Социальный эксперимент" в 2015 году "Что бы ты сделал?".

Она неоднократно говорила, что справится сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло спасти ей жизнь

- передают СМИ слова представителей семьи Софи Найвайде.

Напомним

Бельгийская актриса Эмили Декенн умерла в возрасте 43 лет от редкой формы рака. Несмотря на ремиссию в апреле 2024, болезнь вернулась, заставив ее прекратить карьеру.

Умер актер Вингс Хаузер, известный по ролям в сериалах 1980-х и 1990-х21.03.25, 20:41 • 20184 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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