Зірка фільмів "Мамонт" і "Ной" Софі Найвайде померла у віці 24 років

Найвейде почала свою кар'єру у віці всього шести років у фільмі "Белла" і згодом знімалася разом з Еммою Вотсон і Расселом Кроу. Її супроводжував успіх на знімальних майданчиках, але у приватному житті Софі Нювайде боролася зі своїми демонами.

Про це пише The Guardian і TMZ, передає УНН.

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Софі Найвайде, актриса, яку запам'ятали по фільмам "Мамонт", "Ной", "Невидимий знак", "Марго на весіллі" померла 14 квітня, у віці 24 років. В онлайн-некролозі не вказується причина смерті.

Софі була доброю та довірливою дівчиною, онукою, сестрою, другом і новою тіткою. Творча, спортивна і мудра для свого віку, Софі багато чого досягла в житті (...) Софі була доброю і довірливою дівчинкою. Це часто робило її вразливою для жорстокого поводження - ідеться у некролозі.

За інформацією видання TMZ, поліція штата Вермонт, США, повідомила, що тіло актриси було знайдено близько 4 години ранку біля тимчасового укриття біля річки в Беннінгтоні.

Мати Софі, Шеллі, розповіла TMZ:

Наскільки мені відомо, вона вживала наркотики, і вона була маленькою молодою жінкою. Під час смерті вона була з іншими людьми. Я їх не знала. Ведеться розслідування - сказала вона.

Родина Найвайде стверджує, що молода актриса "зайнялася самолікуванням, щоб впоратися з усією травмою та соромом, які вона відчувала всередині".

Її остання роль на екрані була в епізоді реаліті-шоу "Соціальний експеримент" у 2015 році "Що б ти зробив?".

Вона неодноразово говорила, що впорається сама, і була змушена відмовитися від лікування, яке могло врятувати їй життя - передають ЗМІ слова представників родини Софі Найвайде.

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