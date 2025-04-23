Зірка фільмів "Мамонт" і "Ной" Софі Найвайде померла у віці 24 років
Київ • УНН
Актриса Софі Найвайде, відома за ролями в дитинстві, померла у віці 24 років. Причина смерті не вказана, але родина каже, що вона боролася зі зловживаннями.
Найвейде почала свою кар'єру у віці всього шести років у фільмі "Белла" і згодом знімалася разом з Еммою Вотсон і Расселом Кроу. Її супроводжував успіх на знімальних майданчиках, але у приватному житті Софі Нювайде боролася зі своїми демонами.
Про це пише The Guardian і TMZ, передає УНН.
Деталі
Софі Найвайде, актриса, яку запам'ятали по фільмам "Мамонт", "Ной", "Невидимий знак", "Марго на весіллі" померла 14 квітня, у віці 24 років. В онлайн-некролозі не вказується причина смерті.
Софі була доброю та довірливою дівчиною, онукою, сестрою, другом і новою тіткою. Творча, спортивна і мудра для свого віку, Софі багато чого досягла в житті (...) Софі була доброю і довірливою дівчинкою. Це часто робило її вразливою для жорстокого поводження
За інформацією видання TMZ, поліція штата Вермонт, США, повідомила, що тіло актриси було знайдено близько 4 години ранку біля тимчасового укриття біля річки в Беннінгтоні.
Мати Софі, Шеллі, розповіла TMZ:
Наскільки мені відомо, вона вживала наркотики, і вона була маленькою молодою жінкою. Під час смерті вона була з іншими людьми. Я їх не знала. Ведеться розслідування
Родина Найвайде стверджує, що молода актриса "зайнялася самолікуванням, щоб впоратися з усією травмою та соромом, які вона відчувала всередині".
Її остання роль на екрані була в епізоді реаліті-шоу "Соціальний експеримент" у 2015 році "Що б ти зробив?".
Вона неодноразово говорила, що впорається сама, і була змушена відмовитися від лікування, яке могло врятувати їй життя
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