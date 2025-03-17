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Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Київ • УНН

 • 99327 перегляди

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку. Незважаючи на ремісію в квітні 2024, хвороба повернулася, змусивши її припинити кар'єру.

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла від рідкісного раку у віці 43 роки. У жовтні 2023 року вона повідомила, що страждає адренокортикальною карциномою, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Родичі та агент Декенн повідомили, що удостоєна премії актриса померла в неділю в лікарні неподалік від Парижа.

У квітні 2024 року Декенн поділилася надихаючою новиною про повну ремісію, висловивши свою рішучість повернутися до своєї кар’єри та життя, яким вона була.

Я майже забула, тому що сьогодні після 13 днів виходила з лікарні... Яка важка битва

- написала вона в соціальних мережах.

Але згодом її здоров’я погіршилося, коли наприкінці минулого року у неї стався рецидив хвороби. 1 грудня актриса розповіла французькому телешоу TF1, що зосереджується на своєму здоров'ї, і публічно визнала, що її стан погіршується.

"Я знаю, що не проживу так довго, як планувалося", — сказала вона.

Довідково

Емілі Декенн народилася 29 серпня 1981 року в Бельгії. Її перша роль у фільмі "Розетта" братів Дарденн поклала початок кар’єрі актриси. Тоді Декенн отримала нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі в 1999 році.

Потім вона відзначилася в таких стрічках, як "Братство вовка" режисера Крістофа Ганса (2001), "Економка" Клода Беррі (2002) і "Дуже веселі вдови" Катрін Корсіні (2003).

Декенн також отримав низку інших нагород за появу в основному франкомовних фільмах, включаючи фільм "Дівчинка в поїзді" 2009 року та драму "Наші діти" 2012 року.

У 2010 році вона відвідала Каннський кінофестиваль зі спеціальним показом фільму Франка Річарда "Зграя".

Потім вона повернулася на Каннський кінофестиваль у 2024 році, щоб відзначити 25-ту річницю свого тріумфу з братами Дарденнами та рекламувати англомовний фільм-катастрофу "Вижити", який вийшов того ж року.

В інтерв'ю The Action Декенн сказала, що не знала, що була хвора, коли знімала фільм. Це був останній фільм, у якому вона знялася до того, як хвороба змусила її припинити активну діяльність.

У неї залишився чоловік Мішель Ферраччі та дочка.

Доповнення

Принц Люксембургу Фредерік помер у 22 роки через рідкісну генетичну хворобу. Незабаром після смерті принца Фредеріка в Instagram було опубліковано відео, яке зворушило шанувальників сина Роберта Люксембурзького і Жюлі де Нассау.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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