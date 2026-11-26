У столиці Пуерто-Рико Сан-Хуані відбувся фінал ювілейного, 75-го міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2026". Переможницею стала 27-річна представниця Пуерто-Рико Дженніфер Баррето, яка увійшла в історію конкурсу як перша заміжня жінка та мати, що здобула головну корону, повідомляє УНН із посиланням на Miss Universe Organization та Associated Press.

Українка Анна Ніконова увійшла до тридцятки найкращих конкурсанток, продемонструвавши найкращий результат України за останні 12 років.

Деталі

Фінал міжнародного конкурсу краси відбувся 24 листопада на арені імені Хосе Мігеля Агрелота в Сан-Хуані. Цьогоріч за титул "Міс Всесвіт" змагалися 116 представниць різних країн і територій світу. Корону новій переможниці передала володарка титулу "Міс Всесвіт-2025", представниця Мексики Фатіма Бош.

Для Пуерто-Рико перемога Баррето стала шостою за всю історію конкурсу та першою за останні 20 років. Раніше представниці острова здобували головний титул у 1970, 1985, 1993, 2001 та 2006 роках. За кількістю перемог на "Міс Всесвіт" Пуерто-Рико посідає третє місце у світі, поступаючись Сполученим Штатам Америки, представниці яких здобули дев'ять корон, та Венесуелі із сімома перемогами.

До п'ятірки фіналісток "Міс Всесвіт-2026" також увійшли:

Мелісса Нуньєс (Домініканська Республіка) – перша віцеміс;

Клара Вегас (Венесуела) – друга віцеміс;

Беа Міллан-Віндорскі (Філіппіни) – третя віцеміс;

Джорджія Ваддінгтон (Нова Зеландія) – четверта віцеміс.

Історична перемога: чому результат Дженніфер Баррето став знаковим

Перемога представниці Пуерто-Рико стала важливою подією в історії міжнародного конкурсу краси, який проводять із 1952 року. Упродовж десятиліть правила "Міс Всесвіт" забороняли брати участь у змаганнях заміжнім жінкам та матерям. У 2022 році організатори оголосили про скасування цих обмежень, а вже з 2023 року жінки, які перебувають у шлюбі або мають дітей, отримали можливість змагатися за корону. Згодом організатори також відмовилися від верхнього вікового обмеження для повнолітніх учасниць.

Дженніфер Баррето стала першою конкурсанткою, якій після зміни правил вдалося здобути головний титул, перебуваючи у шлюбі та виховуючи дитину. Генеральний директор Miss Universe Organization Рональд Дей наголосив, що історія Баррето демонструє, що материнство, шлюб та особисті амбіції жінки можуть поєднуватися.

Після коронації нова володарка титулу заявила журналістам, що готова розпочати роботу в межах своїх нових обов'язків.

"Я готова працювати", – сказала Баррето.

Що відомо про переможницю "Міс Всесвіт-2026"

Дженніфер Баррето народилася в муніципалітеті Сан-Себастьян на заході Пуерто-Рико. Вона одружена та виховує семирічну доньку Пенелопу. До 2026 року жінка не мала досвіду участі в конкурсах краси. У червні вона перемогла в національному конкурсі "Міс Всесвіт Пуерто-Рико", завдяки чому отримала право представляти острів на міжнародній арені.

За освітою нова володарка титулу — психолог і соціальна працівниця. Вона здобула ступінь бакалавра психології, а також два магістерські ступені – з дослідницької психології та клінічної соціальної роботи.

Баррето працює у структурах Міністерства оборони США, де займається розробкою стратегій із запобігання ризикованій та деструктивній поведінці. Її професійна діяльність пов'язана, зокрема, із профілактикою самогубств та домашнього насильства. Крім того, переможниця волонтерить та підтримує благодійні ініціативи.

Відомо, що під час інтелектуальних етапів конкурсу Баррето порушувала питання відповідального лідерства, суспільних цінностей та етичних викликів, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту.

Україна продемонструвала найкращий результат за останні 12 років

Україну на міжнародному конкурсі краси представляла 23-річна киянка Анна Ніконова. За підсумками відбору вона увійшла до топ-30 учасниць, однак не пройшла до наступного етапу змагань. Цей результат став найкращим для України з 2014 року, коли представниця нашої країни Діана Гаркуша здобула титул другої віцеміс.

Анна Ніконова здобула освіту у Великій Британії. Вона здобула ступінь бакалавра у сфері психології та освіти в Університетському коледжі Лондона, а у 2026 році закінчила магістратуру Кембридзького університету. З дитинства українка займалася вокалом та брала участь у міжнародних і всеукраїнських творчих конкурсах, фестивалях і телевізійних проєктах.

Скіфське золото та стріляні гільзи: чим Україна здивувала на конкурсі

Під час шоу національних костюмів Анна Ніконова представила образ під назвою "Золота пектораль", натхненний однією з найвідоміших археологічних пам'яток України – скіфською золотою пектораллю, яку у 1971 році виявили в кургані Товста Могила на Дніпровщині.

Над створенням костюма працювали український дизайнер Василь Католик та команда його ательє. Робота над образом тривала понад три місяці.

Для виготовлення вбрання використали чорний оксамит, металеві декоративні елементи, бурштин, перлини та тисячі деталей ручної роботи. Центральний елемент костюма переосмислили як символічну мапу України. Морські мотиви уособлювали південні регіони країни та український Крим, а зображення коней, колосся та квітів символізували природу й родючість українських земель. Особливим елементом вбрання стали стріляні гільзи, які символізували сучасну боротьбу українського народу за свободу та незалежність.

Для самої Ніконової цей образ також мав особисте значення, оскільки її бабуся працювала в музеї, де зберігається оригінал скіфської пекторалі.

Довідково

Наступний, 76-й міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт-2027" планують провести в Коста-Риці.

Нагадаємо

Роком раніше "Міс Всесвіт" після гучного скандалу стала представниця Мексики.