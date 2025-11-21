"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалу

$42.150.06
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
04:07 • 16316 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 11635 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 16731 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 20978 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 19790 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 28939 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 45461 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 37801 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 61325 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Популярнi новини
СБУ затримала інформаторку гру рф, яка коригувала російські бомбардування Лимана20 листопада, 22:52
окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ20 листопада, 23:10
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну02:58
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США04:00
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалу06:32
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 04:07
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожного20 листопада, 15:45
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 61325 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 70059 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалу06:32
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's Bazaar20 листопада, 14:45
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі 19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалу

Київ • УНН

 • 6516 перегляди

Фатіма Бош з Мексики стала новою "Міс Всесвіт" у Таїланді, завершивши сезон конкурсів краси, відзначений скандалами. Раніше учасниця покинула захід через образу, а двоє суддів подали у відставку, звинувативши організаторів у підтасовці.

"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалу
instagram.com/missuniverse.mexico

"Міс Мексика" Фатіма Бош у п'ятницю була коронована новою "Міс Всесвіт" у Таїланді, що ознаменувало завершення винятково скандального сезону конкурсів краси, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Раніше в листопаді 25-річна учасниця залишила захід після того, як представник конкурсу публічно образив її перед десятками претенденток і погрожував дискваліфікувати тих, хто її підтримував.

Через тиждень двоє суддів подали у відставку, один з яких звинуватив організаторів у підтасовці конкурсу.

"Міс Всесвіт", заснований у США, є одним з найдовших конкурсів краси на планеті. Нещодавні суперечки, за словами аналітиків, підкреслюють культурні та стратегічні відмінності між тайськими та мексиканськими власниками конкурсу.

На конкурсі таїландка Правінар Сінгх посіла друге місце, а до п'ятірки лідерів увійшли Венесуела, Філіппіни та Кот-д'Івуар.

Таїланд приймає "Міс Всесвіт" вчетверте, і її делегатка цього року вважалася фанатськими веб-сайтами одним з лідерів.

Коронація нової "Міс Всесвіт", 74-ї з 1952 року, свідчить про рішучість організації залишатися актуальною та розвиватись із щорічного телевізійного шоу у медіабренд, готовий до TikTok, вказує видання.

Ефектна чорна сукня з жовто-блакитним серцем: ще один яскравий образ українки на конкурсі Міс Всесвіт13.01.23, 17:42 • 1029603 перегляди

Деталі скандалу

Організатором конкурсу краси виступає тайський медіамагнат Нават Іцараграсил.

На початку цього місяця Нават відчитав "Міс Мексика" Фатіму Бош перед десятками претенденток за те, що вона не розмістила рекламний контент.

Коли вона заперечила, Нават покликав охорону та погрожував дискваліфікувати тих, хто її підтримував. Після цього Бош покинула залу, та інші приєдналися до неї на знак солідарності.

Юлія Шрамко

Бренд
Соціальна мережа
Венесуела
Таїланд
Філіппіни
Сполучені Штати Америки