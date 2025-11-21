"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалу
Київ • УНН
Фатіма Бош з Мексики стала новою "Міс Всесвіт" у Таїланді, завершивши сезон конкурсів краси, відзначений скандалами. Раніше учасниця покинула захід через образу, а двоє суддів подали у відставку, звинувативши організаторів у підтасовці.
"Міс Мексика" Фатіма Бош у п'ятницю була коронована новою "Міс Всесвіт" у Таїланді, що ознаменувало завершення винятково скандального сезону конкурсів краси, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Раніше в листопаді 25-річна учасниця залишила захід після того, як представник конкурсу публічно образив її перед десятками претенденток і погрожував дискваліфікувати тих, хто її підтримував.
Через тиждень двоє суддів подали у відставку, один з яких звинуватив організаторів у підтасовці конкурсу.
"Міс Всесвіт", заснований у США, є одним з найдовших конкурсів краси на планеті. Нещодавні суперечки, за словами аналітиків, підкреслюють культурні та стратегічні відмінності між тайськими та мексиканськими власниками конкурсу.
На конкурсі таїландка Правінар Сінгх посіла друге місце, а до п'ятірки лідерів увійшли Венесуела, Філіппіни та Кот-д'Івуар.
Таїланд приймає "Міс Всесвіт" вчетверте, і її делегатка цього року вважалася фанатськими веб-сайтами одним з лідерів.
Коронація нової "Міс Всесвіт", 74-ї з 1952 року, свідчить про рішучість організації залишатися актуальною та розвиватись із щорічного телевізійного шоу у медіабренд, готовий до TikTok, вказує видання.
Деталі скандалу
Організатором конкурсу краси виступає тайський медіамагнат Нават Іцараграсил.
На початку цього місяця Нават відчитав "Міс Мексика" Фатіму Бош перед десятками претенденток за те, що вона не розмістила рекламний контент.
Коли вона заперечила, Нават покликав охорону та погрожував дискваліфікувати тих, хто її підтримував. Після цього Бош покинула залу, та інші приєдналися до неї на знак солідарності.