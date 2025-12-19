Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Київ • УНН
Австралійські збройні сили надали ABC ексклюзивний доступ до секретної операції з постачання танків M1A1 Abrams Україні. Ці танки вже перебувають у Польщі, але журналістам заборонили розповідати, де саме вони розташовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.
Деталі
Полковник Джеймс Сміт, командир операції "Куду", яка є зобов'язанням Австралії щодо навчання військових України, сказав в інтерв’ю, що секретність необхідна для того, щоб танки безпечно дісталися місця призначення.
Ми не будемо робити нічого, що може поставити під загрозу безпеку операцій ЗСУ. Ми намагаємося забезпечити українцям максимальну безпеку
Десятки танків вагою 60 тонн перевезли через півсвіту на вантажному судні: п’ять військовослужбовців австралійської армії провели 55 днів у морі, супроводжуючи броньовані машини до Північної півкулі. Вони кожні шість годин перевіряли вантаж, а також познайомилися з чотирма членами екіпажу судна, які були українцями. Останні розповіли австралійцям про свою країну і висловились щодо того, як бачать закінчення війни.
Додатково
Дана поставка військового обладнання в Україну відбулася після того, як уряд Австралії оголосив про виділення додаткових 95 млн доларів на оборону країни.
Це було перше значне збільшення військової допомоги Києву з боку Австралії за більш ніж рік. З моменту початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року Канберра виділила на оборону України 1,7 млрд доларів.
За даними Кільського інституту - незалежної некомерційної дослідницької організації, що аналізує глобальні економічні питання - Австралія посіла 35-те місце серед 41 країни за рівнем фінансової та військової допомоги Україні у відсотках від ВВП.
Танки M1A1 Abrams, які були відправлені до України були виготовлені в США і відправлені до Австралії майже 20 років тому.
