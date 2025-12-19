$42.340.00
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 2558 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 10867 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 11437 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 12447 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 14682 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12195 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 18305 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10767 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 8358 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці

Київ • УНН

 • 2568 перегляди

Австралійські збройні сили надали ABC ексклюзивний доступ до секретної операції з постачання танків M1A1 Abrams Україні. Десятки 60-тонних танків вже перебувають у Польщі, їх перевезли через півсвіту на вантажному судні.

Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці

Австралійські збройні сили надали ABC ексклюзивний доступ до секретної операції з постачання танків M1A1 Abrams Україні. Ці танки вже перебувають у Польщі, але журналістам заборонили розповідати, де саме вони розташовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC.

Деталі

Полковник Джеймс Сміт, командир операції "Куду", яка є зобов'язанням Австралії щодо навчання військових України, сказав в інтерв’ю, що секретність необхідна для того, щоб танки безпечно дісталися місця призначення.

Ми не будемо робити нічого, що може поставити під загрозу безпеку операцій ЗСУ. Ми намагаємося забезпечити українцям максимальну безпеку 

- сказав він.

Десятки танків вагою 60 тонн перевезли через півсвіту на вантажному судні: п’ять військовослужбовців австралійської армії провели 55 днів у морі, супроводжуючи броньовані машини до Північної півкулі. Вони кожні шість годин перевіряли вантаж, а також познайомилися з чотирма членами екіпажу судна, які були українцями. Останні розповіли австралійцям про свою країну і висловились щодо того, як бачать закінчення війни.

Додатково

Дана поставка військового обладнання в Україну відбулася після того, як уряд Австралії оголосив про виділення додаткових 95 млн доларів на оборону країни.

Це було перше значне збільшення військової допомоги Києву з боку Австралії за більш ніж рік. З моменту початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року Канберра виділила на оборону України 1,7 млрд доларів.

За даними Кільського інституту - незалежної некомерційної дослідницької організації, що аналізує глобальні економічні питання - Австралія посіла 35-те місце серед 41 країни за рівнем фінансової та військової допомоги Україні у відсотках від ВВП.

Танки M1A1 Abrams, які були відправлені до України були виготовлені в США і відправлені до Австралії майже 20 років тому.

Австралія виділяє Україні новий військовий пакет допомоги на 95 млн австралійських доларів 04.12.25, 03:25 • 5109 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні
M1 Abrams
Австралія
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Польща