Австралія виділяє Україні новий військовий пакет допомоги на 95 млн австралійських доларів

Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 мільйонів австралійських доларів. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає УНН.

За словами посла, цей пакет включає:

внесок у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів до PURL;

2 мільйони австралійських доларів до Коаліції безпілотників;

43 мільйони австралійських доларів у військовому обладнанні, включаючи тактичні радари протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойової інженерії.

"Від імені президента України та українського народу я висловлюю нашу щиру подяку прем'єр-міністру Ентоні Албанізу, віце-прем'єр-міністру Річарду Марлесу, міністру закордонних справ Пенні Вонг та міністру оборонної промисловості Пету Конрою, а також народу Австралії за те, що вони твердо стоять на боці України. Це справжня демонстрація австралійської дружби. Ми ніколи не забудемо вашу підтримку", - додав посол.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за інформацією Reuters уряд Австралії 19 липня заявив про передачу Україні танків Abrams в рамках пакета допомоги на 245 мільйонів австралійських доларів.

