Австралія виділяє Україні новий військовий пакет допомоги на 95 млн австралійських доларів
Київ • УНН
Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 95 мільйонів австралійських доларів. Він включає внески до PURL та Коаліції безпілотників, а також військове обладнання.
Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 мільйонів австралійських доларів. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає УНН.
Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйони доларів США)
За словами посла, цей пакет включає:
- внесок у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів до PURL;
- 2 мільйони австралійських доларів до Коаліції безпілотників;
- 43 мільйони австралійських доларів у військовому обладнанні, включаючи тактичні радари протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойової інженерії.
"Від імені президента України та українського народу я висловлюю нашу щиру подяку прем'єр-міністру Ентоні Албанізу, віце-прем'єр-міністру Річарду Марлесу, міністру закордонних справ Пенні Вонг та міністру оборонної промисловості Пету Конрою, а також народу Австралії за те, що вони твердо стоять на боці України. Це справжня демонстрація австралійської дружби. Ми ніколи не забудемо вашу підтримку", - додав посол.
Раніше УНН писав, що за інформацією Reuters уряд Австралії 19 липня заявив про передачу Україні танків Abrams в рамках пакета допомоги на 245 мільйонів австралійських доларів.
