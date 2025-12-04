$42.330.01
ukenru
23:09 • 3908 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Австралія виділяє Україні новий військовий пакет допомоги на 95 млн австралійських доларів

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні на 95 мільйонів австралійських доларів. Він включає внески до PURL та Коаліції безпілотників, а також військове обладнання.

Австралія виділяє Україні новий військовий пакет допомоги на 95 млн австралійських доларів

Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 мільйонів австралійських доларів. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає УНН.

Уряд Австралії оголосив про пакет військової допомоги Україні у розмірі 95 мільйонів австралійських доларів (63 мільйони доларів США)

- написав Мирошниченко.

За словами посла, цей пакет включає:

  • внесок у розмірі 50 мільйонів австралійських доларів до PURL;
    • 2 мільйони австралійських доларів до Коаліції безпілотників;
      • 43 мільйони австралійських доларів у військовому обладнанні, включаючи тактичні радари протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойової інженерії.

        "Від імені президента України та українського народу я висловлюю нашу щиру подяку прем'єр-міністру Ентоні Албанізу, віце-прем'єр-міністру Річарду Марлесу, міністру закордонних справ Пенні Вонг та міністру оборонної промисловості Пету Конрою, а також народу Австралії за те, що вони твердо стоять на боці України. Це справжня демонстрація австралійської дружби. Ми ніколи не забудемо вашу підтримку", - додав посол.

        Нагадаємо

        Раніше УНН писав, що за інформацією Reuters уряд Австралії 19 липня заявив про передачу Україні танків Abrams в рамках пакета допомоги на 245 мільйонів австралійських доларів. 

        Віта Зеленецька

