Австралия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 95 млн австралийских долларов

Правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине в размере 95 миллионов австралийских долларов. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.

По словам посла, этот пакет включает:

вклад в размере 50 миллионов австралийских долларов в PURL;

2 миллиона австралийских долларов в Коалицию беспилотников;

43 миллиона австралийских долларов в военном оборудовании, включая тактические радары противовоздушной обороны, боеприпасы и средства боевой инженерии.

"От имени президента Украины и украинского народа я выражаю нашу искреннюю благодарность премьер-министру Энтони Албанизи, вице-премьер-министру Ричарду Марлесу, министру иностранных дел Пенни Вонг и министру оборонной промышленности Пэту Конрою, а также народу Австралии за то, что они твердо стоят на стороне Украины. Это настоящая демонстрация австралийской дружбы. Мы никогда не забудем вашу поддержку", - добавил посол.

Ранее УНН писал, что по информации Reuters правительство Австралии 19 июля заявило о передаче Украине танков Abrams в рамках пакета помощи на 245 миллионов австралийских долларов.

