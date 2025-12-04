Австралия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 95 млн австралийских долларов
Киев • УНН
Правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине на 95 миллионов австралийских долларов. Он включает взносы в PURL и Коалицию беспилотников, а также военное оборудование.
Правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине в размере 95 миллионов австралийских долларов. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.
Правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине в размере 95 миллионов австралийских долларов (63 миллиона долларов США)
По словам посла, этот пакет включает:
- вклад в размере 50 миллионов австралийских долларов в PURL;
- 2 миллиона австралийских долларов в Коалицию беспилотников;
- 43 миллиона австралийских долларов в военном оборудовании, включая тактические радары противовоздушной обороны, боеприпасы и средства боевой инженерии.
"От имени президента Украины и украинского народа я выражаю нашу искреннюю благодарность премьер-министру Энтони Албанизи, вице-премьер-министру Ричарду Марлесу, министру иностранных дел Пенни Вонг и министру оборонной промышленности Пэту Конрою, а также народу Австралии за то, что они твердо стоят на стороне Украины. Это настоящая демонстрация австралийской дружбы. Мы никогда не забудем вашу поддержку", - добавил посол.
Напомним
Ранее УНН писал, что по информации Reuters правительство Австралии 19 июля заявило о передаче Украине танков Abrams в рамках пакета помощи на 245 миллионов австралийских долларов.
