$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 2244 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
21:56 • 5622 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 14125 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 22090 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 27510 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 20901 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 24684 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 23320 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24843 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29943 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Австралия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 95 млн австралийских долларов

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине на 95 миллионов австралийских долларов. Он включает взносы в PURL и Коалицию беспилотников, а также военное оборудование.

Австралия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 95 млн австралийских долларов

Правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине в размере 95 миллионов австралийских долларов. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.

Правительство Австралии объявило о пакете военной помощи Украине в размере 95 миллионов австралийских долларов (63 миллиона долларов США)

- написал Мирошниченко.

По словам посла, этот пакет включает:

  • вклад в размере 50 миллионов австралийских долларов в PURL;
    • 2 миллиона австралийских долларов в Коалицию беспилотников;
      • 43 миллиона австралийских долларов в военном оборудовании, включая тактические радары противовоздушной обороны, боеприпасы и средства боевой инженерии.

        "От имени президента Украины и украинского народа я выражаю нашу искреннюю благодарность премьер-министру Энтони Албанизи, вице-премьер-министру Ричарду Марлесу, министру иностранных дел Пенни Вонг и министру оборонной промышленности Пэту Конрою, а также народу Австралии за то, что они твердо стоят на стороне Украины. Это настоящая демонстрация австралийской дружбы. Мы никогда не забудем вашу поддержку", - добавил посол.

        Напомним

        Ранее УНН писал, что по информации Reuters правительство Австралии 19 июля заявило о передаче Украине танков Abrams в рамках пакета помощи на 245 миллионов австралийских долларов. 

        Австралия ужесточает санкции против РФ из-за репрессий и смерти Навального03.09.25, 12:37 • 2994 просмотра

        Вита Зеленецкая

        ЭкономикаПолитика
        Техника
        Социальная сеть
        Война в Украине
        M1 Abrams
        Reuters
        Энтони Альбанезе
        Австралия
        Украина
        Facebook