20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп

Появился первый трейлер документального фильма Мелания. В ленте говорится о 20 днях до инаугурации президента США Дональда Трампа на второй срок, передает УНН.

Мелания Трамп распространила трейлер в своих соцсетях.

Фильм "МЕЛАНИЯ" эксклюзивно в кинотеатрах по всему миру с 30 января 2026 года - отметила первая леди США в сообщении.

"20 дней, чтобы стать первой леди Соединенных Штатов Америки", — указано в описании трейлера.

