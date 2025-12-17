20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Мелания Трамп распространила трейлер документального фильма "Мелания", рассказывающего о 20 днях до инаугурации президента США на второй срок. Лента выйдет в кинотеатрах мира с 30 января 2026 года.
Появился первый трейлер документального фильма Мелания. В ленте говорится о 20 днях до инаугурации президента США Дональда Трампа на второй срок, передает УНН.
Мелания Трамп распространила трейлер в своих соцсетях.
Фильм "МЕЛАНИЯ" эксклюзивно в кинотеатрах по всему миру с 30 января 2026 года
"20 дней, чтобы стать первой леди Соединенных Штатов Америки", — указано в описании трейлера.
