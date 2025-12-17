20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп

$42.180.06
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 16416 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
17 декабря, 11:22 • 31999 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 23057 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 21588 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 20659 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21311 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18514 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27997 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47281 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06 • 15150 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01 • 13359 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 12368 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 11272 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 12695 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 12712 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 11296 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 10564 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 35800 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 110 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 2726 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 12389 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 21653 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 56460 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Мелания Трамп распространила трейлер документального фильма "Мелания", рассказывающего о 20 днях до инаугурации президента США на второй срок. Лента выйдет в кинотеатрах мира с 30 января 2026 года.

20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп

Появился первый трейлер документального фильма Мелания. В ленте говорится о 20 днях до инаугурации президента США Дональда Трампа на второй срок, передает УНН.

Мелания Трамп распространила трейлер в своих соцсетях.

Фильм "МЕЛАНИЯ" эксклюзивно в кинотеатрах по всему миру с 30 января 2026 года

- отметила первая леди США в сообщении.

Мелания Трамп продолжила рождественскую традицию первых леди США, посетив детскую больницу05.12.25, 22:28 • 4650 просмотров

"20 дней, чтобы стать первой леди Соединенных Штатов Америки", — указано в описании трейлера.

В Белый дом прибыла рождественская елка. Ее встретила Мелания Трамп24.11.25, 20:05 • 4286 просмотров

Антонина Туманова

