Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались

Погодные условия последних дней приносят не только радость, но и способствуют травмам из-за падений. УНН собрал для вас советы о том, как уменьшить вероятность травмирования и как действовать, если это все же произошло.

Не спешите и приседайте: как правильно ходить, если на улице гололедица

КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве советует ходить не спеша, а при потере равновесия присесть.

Вот несколько основных советов о том, как передвигаться в гололедицу:

• не спешите, лучше ходить медленно на слегка согнутых в коленях ногах;

• становитесь на всю подошву;

• не перепрыгивайте, не пытайтесь идти большими шагами;

• не держите руки в карманах;

• старайтесь не ступать на поверхность, которая выглядит скользкой, или которую вы не можете рассмотреть;

• избегайте металлических люков – они часто скользкие;

• если почувствовали, что теряете равновесие – попробуйте быстро присесть;

• если же все же падаете – сгруппируйтесь, это поможет избежать существенных травм;

Если есть возможность – старайтесь за что-то держаться. Важный аспект – обувь – она должна быть не только нескользящей, но и комфортной: не слишком свободной и не слишком сдавливающей.

Если упали и травмировались: первая домедицинская помощь

Прежде всего, стоит определить, это перелом. Признаки перелома зависят от его типа.

Открытый перелом – в его месте будет болезненная рана, возможно с кровотечением. Конечность становится необычно подвижной или приобретает неестественное положение.

Закрытый перелом – целостность кожи не нарушается, но под ней может быть заметна гематома, сама же конечность заметно отекает. Такой перелом также характеризуется болью, неестественным положением или деформацией конечности, ее необычной подвижностью.

Министерство здравоохранения дало несколько советов на случай травмирования: основное из них – вызвать бригаду скорой по номеру 103 и следовать указаниям диспетчера.

Кроме того, есть ряд шагов домедицинской помощи, но прежде чем прибегнуть к ним – следует убедиться, что вы и пострадавший в безопасности, вам ничего не угрожает.

Если перелом открытый, нужно:

• разрезать одежду и осмотреть рану;

• если есть кровотечение, нужно непременно его остановить (наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут);

• после остановки кровотечения – наложить на рану стерильную чистую повязку;

• помочь пострадавшему принять положение, которое причиняет наименьшую боль;

• если вы прошли соответствующее обучение – обездвижить поврежденную конечность. Если же не имеете нужной квалификации – не трогать ее.

• укрыть пострадавшего термопокрывалом или одеялом;

• обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до приезда медиков;

• в случае ухудшения его состояния до приезда бригады экстренной медицинской помощи – позвонить по номеру 103 еще раз.

Если перелом закрытый, нужно:

• помочь пострадавшему принять положение, которое причиняет наименьшую боль;

• если вы прошли соответствующее обучение – обездвижить поврежденную конечность, если же не имеете нужной квалификации – не трогать ее.

• укрыть пострадавшего термопокрывалом или одеялом;

• обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до приезда медиков;

• в случае ухудшения его состояния до приезда бригады экстренной медицинской помощи – позвонить по номеру 103 еще раз.

Важно – не пытайтесь ничего вправить.

Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°