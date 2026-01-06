Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались

$42.420.13
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40 • 1018 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
09:58 • 14463 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 24768 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 32572 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 58926 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 106619 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 52195 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 51098 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 47038 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 16954 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня6 января, 05:19 • 17865 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 23341 просмотра
США готовят соглашение по Гренландии для усиления влияния на остров - The Economist09:19 • 18618 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°11:20 • 17800 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 2210 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 39882 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 106547 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 63673 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 128136 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Гренландия
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 23814 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 68395 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 61895 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 57561 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 65124 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Facebook
The Economist

Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались

Киев • УНН

 • 2222 просмотра

Погодные условия способствуют травмам из-за падений. Узнайте, как правильно передвигаться в гололедицу и что делать при открытых и закрытых переломах.

Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались

Погодные условия последних дней приносят не только радость, но и способствуют травмам из-за падений. УНН собрал для вас советы о том, как уменьшить вероятность травмирования и как действовать, если это все же произошло. 

Не спешите и приседайте: как правильно ходить, если на улице гололедица  

КНП Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве советует ходить не спеша, а при потере равновесия присесть. 

Вот несколько основных советов о том, как передвигаться в гололедицу: 

•  не спешите, лучше ходить медленно на слегка согнутых в коленях ногах; 

•  становитесь на всю подошву; 

•  не перепрыгивайте, не пытайтесь идти большими шагами; 

•  не держите руки в карманах; 

•  старайтесь не ступать на поверхность, которая выглядит скользкой, или которую вы не можете рассмотреть; 

•  избегайте металлических люков – они часто скользкие; 

•  если почувствовали, что теряете равновесие – попробуйте быстро присесть; 

•  если же все же падаете – сгруппируйтесь, это поможет избежать существенных травм; 

Если есть возможность – старайтесь за что-то держаться. Важный аспект – обувь – она должна быть не только нескользящей, но и комфортной: не слишком свободной и не слишком сдавливающей. 

Если упали и травмировались: первая домедицинская помощь 

Прежде всего, стоит определить, это перелом. Признаки перелома зависят от его типа. 

Открытый перелом – в его месте будет болезненная рана, возможно с кровотечением. Конечность становится необычно подвижной или приобретает неестественное положение.

Закрытый перелом – целостность кожи не нарушается, но под ней может быть заметна гематома, сама же конечность заметно отекает. Такой перелом также характеризуется болью, неестественным положением или деформацией конечности, ее необычной подвижностью.

Министерство здравоохранения дало несколько советов на случай травмирования: основное из них – вызвать бригаду скорой по  номеру 103 и следовать указаниям диспетчера. 

Кроме того, есть ряд шагов домедицинской помощи, но прежде чем прибегнуть к ним – следует убедиться, что вы и пострадавший в безопасности, вам ничего не угрожает. 

Если перелом открытый, нужно:

•  разрезать одежду и осмотреть рану;

•  если есть кровотечение, нужно непременно его остановить (наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут);

•  после остановки кровотечения – наложить на рану стерильную чистую повязку;

•  помочь пострадавшему принять положение, которое причиняет наименьшую боль;

•  если вы прошли соответствующее обучение – обездвижить поврежденную конечность. Если же не имеете нужной квалификации – не трогать ее.

•  укрыть пострадавшего термопокрывалом или одеялом;

•  обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до приезда медиков;

•  в случае ухудшения его состояния до приезда бригады экстренной медицинской помощи – позвонить по номеру 103 еще раз.

Если перелом закрытый, нужно:

•  помочь пострадавшему принять положение,  которое причиняет наименьшую боль;

•  если вы прошли соответствующее обучение – обездвижить поврежденную конечность, если же не имеете нужной квалификации – не трогать ее.

•  укрыть пострадавшего термопокрывалом или одеялом;

•  обеспечить постоянное наблюдение за пострадавшим до приезда медиков;

•  в случае ухудшения его состояния до приезда бригады экстренной медицинской помощи – позвонить по номеру 103 еще раз.

Важно – не пытайтесь ничего вправить.

Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°06.01.26, 13:20 • 19180 просмотров

Евгений Царенко

