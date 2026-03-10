$43.730.0850.540.36
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств

Киев • УНН

 • 13442 просмотра

Частная одесская клиника Odrex отрицает свою причастность к уголовным делам о мошенничестве, подделке документов и медицинской халатности. В то же время правоохранители расследуют 10 уголовных производств, связанных с деятельностью медучреждения или его сотрудников, по соответствующим статьям.

Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств

Частная одесская клиника Odrex официально отрицает причастность к мошенничеству, подделке документов и ненадлежащей медицинской помощи, называя все обвинения "юридически ничтожными". В то же время Офис Генерального прокурора подтвердил: правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует медучреждение. О том, почему ответ клиники Odrex на журналистский запрос породил еще больше вопросов и сомнений, читайте в материале УНН

Редакция УНН обратилась к администрации Odrex с просьбой объяснить позицию клиники относительно уголовных производств, открытых по заявлениям пациентов и их родственников. Журналисты задали Odrex сразу три вопроса относительно производств: Действительно ли клиника считает "преследованием" обращение бывших пациентов и их семей в правоохранительные органы? Сотрудничает ли Odrex со следствием по 10 уголовным делам против клиники и/или ее медицинских работников и в чем именно заключается такое сотрудничество? Еще один вопрос касался производств по статьям о мошенничестве, а также заявлений пациентов о возможной подделке медицинской документации, вымогательстве средств и случаях, когда после смерти пациентов родственникам, по их словам, отдавали документы без полного перечня проведенных процедур или, наоборот, со сведениями о манипуляциях, которые фактически не проводились?

Вместо предметных ответов администрация клиники Odrex, кажется, выбрала тактику тотального отрицания и юридической казуистики. И ограничилась общим заявлением о том, что любые подобные утверждения не могут считаться обоснованными без приговора суда.

"Мы сотрудничаем с правоохранителями в рамках закона. Любые утверждения о "мошенничестве", "ненадлежащей помощи" или "подделке документов" являются юридически ничтожными, пока обратное не установлено обвинительным приговором суда. На сегодняшний день ни одного такого приговора не существует", – отметила администрация клиники Odrex в официальном ответе на журналистский запрос УНН.

Формально ссылка на презумпцию невиновности является корректной. Однако в этом случае речь идет не о попытке журналистов "назначить виновных", а о попытке получить от Odrex ответы на общественно значимые вопросы, которые возникли из-за смертей пациентов, заявлений родственников и жалоб людей, считающих себя пострадавшими от лечения в клинике и многочисленных уголовных производств. Именно поэтому такой ответ скорее выглядит как способ избежать неудобного разговора по существу.

Как писал УНН ранее, по данным Офиса Генерального прокурора, правоохранители расследуют 10 уголовных производств, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex. Эти дела открыты, в частности, по статьям о мошенничестве, ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником и умышленном убийстве.

"В целом, согласно сведениям ЕРДР, территориальными органами Национальной полиции в Одесской области расследуется 9 уголовных производств, касающихся деятельности медицинского учреждения "ОДРЕКС", а именно № 12022162510001375 по ч. 2 ст. 190 УК Украины, № 12021163520000706 по ч. 1 ст. 140 УК Украины, № 12024163520000045 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12024163520000433 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 УК Украины, № 12025163520000536 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 42025163030000187 по ч. 3, 4, 5 ст. 190 УК Украины, № 12016162500002351 по ч. 1 ст. 115 УК Украины, № 12019162500002122 по ч. 1 ст. 140 УК Украины", – говорится в ответе Офиса Генпрокурора на запрос УНН.

Кроме этого, по данным ведомства, Главное следственное управление Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование еще по одному уголовному производству № 42024110000000387 от 14.11.2024 по ч. 1 ст. 140 УК Украины по факту смерти пациента в Odrex. Таким образом, правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует это медучреждение.

Отметим, сам по себе факт наличия уголовных производств, безусловно, не является приговором. Но так же он не является мелочью, от которой можно отмахнуться общей фразой об отсутствии обвинительного решения суда. Речь идет о большом количестве дел, открытых в разные годы, по разным статьям Уголовного кодекса.  

Особенно показательно это выглядит на фоне публичной позиции представителей Odrex и их адвокатов. Как ранее сообщал УНН, во время пресс-конференции адвокаты и представители клиники также пытались убедить общественность, что утверждения о масштабности проблемы являются преувеличением, а само медучреждение якобы стало жертвой давления. При этом прозвучали и заявления, которые откровенно противоречат официальным данным правоохранительных органов о наличии уголовных производств, в которых фигурирует Odrex.

Отдельного внимания заслуживает и то, что редакция УНН спросила клинику не только об уголовных делах, но и о ее отношении к платформе StopOdrex, созданной семьями умерших пациентов и людьми, которые считают себя пострадавшими от лечения в клинике. Редакция прямо поинтересовалась, почему во время пресс-конференции представители клиники заявляли, что им якобы ничего не известно о сайте StopOdrex, если от компании, связанной с клиникой, по меньшей мере трижды подавались жалобы на этот ресурс, а адвокаты обращались с запросами о раскрытии данных владельцев домена сайта. На этот вопрос администрация клиники Odrex вообще не ответила.

Напомним

Сайт StopOdrex уже трижды прекращал работу из-за жалоб компании, связанной с клиникой "Одрекс". Уже сейчас платформа возобновила полноценную работу на новом домене. Об этом сообщала соосновательница движения Кристина Тоткайло. По ее словам, после трех блокировок активистам удалось вернуть сайт к работе, и теперь движение имеет сразу две площадки для коммуникации: сайт и Telegram-канал. На ресурсах активисты движения собирают и публикуют анонимные рассказы людей о негативном опыте лечения в Odrex, а также информируют о ходе уголовных производств и "Дела Odrex".

Именно поэтому игнорирование этого вопроса также показательно. Если администрация клиники действительно не знает о существовании ресурса, то сложно объяснить, почему связанные с Odrex компании и юристы проявляли такую активную заинтересованность в нем и способствуют его блокировке. Если же они все же знают о движении StopOdrex – то непонятно, зачем пытаются обмануть журналистов, публично заявляя обратное.

В итоге официальный ответ Odrex на запрос УНН не опроверг ни одного из приведенных фактов и не дал четкого ответа ни на один из ключевых вопросов редакции. В клинике в очередной раз ограничились общими формулировками, избегая конкретики относительно обстоятельств, которые вызывают наибольший общественный интерес. Подобная тактика коммуникации прослеживается и в других ответах Odrex: ранее медучреждение так же дистанцировалось от ситуации с уголовным производством относительно возможного незаконного использования земли под главным корпусом клиники, а также не дало исчерпывающих объяснений относительно отзыва одной из трех медицинских лицензий после отказа предоставить документы комиссии Министерства здравоохранения.

Лилия Подоляк

Обществопубликации
Недвижимость
Odrex
Национальная полиция Украины
Одесская область