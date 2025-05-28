Национальная полиция Украины

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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
28 мая, 17:16 • 14732 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 44214 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

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28 мая, 12:43 • 67297 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 12:12 • 114939 просмотра

Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области

28 мая, 10:11 • 82583 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

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28 мая, 09:43 • 87365 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

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28 мая, 07:55 • 163292 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

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28 мая, 06:00 • 71299 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 173220 просмотра

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27 мая, 13:16 • 221533 просмотра

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Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
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27 мая, 13:16 • 221533 просмотра
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Криминал и ЧП • 28 мая, 09:52 • 1952 просмотра

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Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

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Расстрелял авто с гражданскими в Черниговской области во время эвакуации: военного рф приговорили к пожизненному

Военнослужащий рф признан виновным в убийстве водителя гражданского авто в Черниговской области в 2022 году. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

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Правоохранитель из Покровска вместе с напарником скупали трофейное оружие и продавали его через интернет. У них изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

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Нападение на военных ТЦК в Черкассах: задержана группа подозреваемых

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В Черниговской области мужчина ранил ножом военного в ТЦК во время проверки документов: что известно

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Жительница Одесской области сообщила о подготовке взрыва в ТЦК, пытаясь воспрепятствовать мобилизации родственника. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Криминал и ЧП • 26 мая, 13:02 • 2680 просмотра

В Украине действовала российская агентурная сеть наводчиков ракет по 7 областям, самому молодому 16 лет - СБУ

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