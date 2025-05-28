Национальная полиция Украины

От 340 до 3400 гривен: в Раде предлагают усилить ответственность за превышение скорости

В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости. Суммы могут достигать от 340 до 3400 грн, в зависимости от степени превышения.