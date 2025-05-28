Национальная полиция Украины

СБУ и Нацполиция провели онлайн-урок для школьников об угрозах вербовки рф. Ученикам рассказали, как распознать опасность и что делать в случае попыток привлечения к диверсиям.
В Полтавской области обнаружили 29 заключенных, которых против воли удерживали в психиатрической больнице. У людей отобрали документы, телефоны и заставляли бесплатно работать.
28 мая отмечают Всемирный день голода, День полицейского офицера общины, День гамбургера и другие события. В этот день чтят память преподобного Никиты.
Мэр Киева сообщил об обнаружении взрывчатки в Дарницком районе, но глава КГВА это отрицал. На месте нашли предмет, похожий на водопроводную трубу.
В Киеве неизвестный бросил учебную гранату из окна дома, она взорвалась возле подъезда. В результате взрыва никто не пострадал, полиция расследует инцидент.
НАПК выявило нарушения на 36,8 млн грн в декларациях 18 должностных лиц ТЦК за 2024-2025 годы. Начаты уголовные производства и досудебные расследования по недостоверным данным.
УНН уже писал о двух крупных сетях, которые подозреваются в теневом бизнесе - “Ябко” и “Яблука”. В этот раз мы решили обратить свое внимание на сеть Stylus.
В Кривом Роге БЭБ обнаружило завод, который ежесуточно нелегально изготавливал более 100 тонн бензина и дизеля. Топливо реализовывали через сеть АЗС с использованием поддельных документов.
Военнослужащий рф признан виновным в убийстве водителя гражданского авто в Черниговской области в 2022 году. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.
Правоохранитель из Покровска вместе с напарником скупали трофейное оружие и продавали его через интернет. У них изъяли арсенал оружия и боеприпасов.
В Черкассах задержали группу лиц за нападение на военнослужащих ТЦК. Им грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство.
В Черкассах полиция расследует хулиганство после конфликта между местными жителями и работниками ТЦК во время проверки военно-учетных данных. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к инциденту.
В Раде зарегистрировали законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости. Суммы могут достигать от 340 до 3400 грн, в зависимости от степени превышения.
В Прилуках мужчина, которого доставили в ТЦК для проверки, напал с ножом на военного. Пострадавшего госпитализировали, нападавший задержан, открыто уголовное производство.
Жительница Одесской области сообщила о подготовке взрыва в ТЦК, пытаясь воспрепятствовать мобилизации родственника. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Агентурная сеть российских спецслужб корректировала авиаудары по восточным, южным и западным областям Украины. Самому младшему из них 16 лет, а самому старшему - 23.