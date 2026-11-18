В рамках сотрудничества Украины и США раскрыта международная хакерская сеть, которая требовала более 40 млн долларов выкупа. В рамках дела во время одновременных обысков в Киеве и 11 областях обнаружили 370 тыс. долларов и 20 тыс. евро наличными. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора 18 ноября, пишет УНН.

Офисом Генерального прокурора в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США раскрыта международная преступная организация, участники которой осуществляли масштабные кибератаки на иностранные компании и требовали многомиллионные выкупы. В настоящее время установлено не менее 28 компаний, которые заплатили киберпреступникам более 40,5 млн долларов США