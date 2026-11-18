Украина совместно с ФБР раскрыла сеть хакеров-вымогателей более $40 млн
Киев • УНН
Украина и США раскрыли сеть из 27 участников, которая атаковала компании и получила более $40,5 млн выкупов. Проведено 66 обысков.
В рамках сотрудничества Украины и США раскрыта международная хакерская сеть, которая требовала более 40 млн долларов выкупа. В рамках дела во время одновременных обысков в Киеве и 11 областях обнаружили 370 тыс. долларов и 20 тыс. евро наличными. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора 18 ноября, пишет УНН.
Офисом Генерального прокурора в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США раскрыта международная преступная организация, участники которой осуществляли масштабные кибератаки на иностранные компании и требовали многомиллионные выкупы. В настоящее время установлено не менее 28 компаний, которые заплатили киберпреступникам более 40,5 млн долларов США
Окончательный размер ущерба устанавливается.
Кто среди подозреваемых
По данным следствия, "в состав преступной организации входят не менее 27 человек из разных государств, в частности Украины, Казахстана и россии. Связанная с ней международная преступная сеть насчитывает более 60 участников в восьми юрисдикциях. Среди них бывшие участники известной хакерской группировки Conti".
В настоящее время четырем ключевым участникам организации сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255 и ч. 5 ст. 361 УК Украины. Всем избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Кого атаковали хакеры
"Объектами кибератак становились предприятия нефтегазовой, фармацевтической, промышленной и логистической отраслей, финансовые учреждения и объекты критической инфраструктуры", - указали в ОГП.
Для проникновения в корпоративные сети участники организации, как отмечается, "выдавали себя за сотрудников служб ИТ-поддержки, получали учетные данные и убеждали сотрудников компаний устанавливать программы удаленного доступа". "Для автоматизации мошеннических звонков использовали технологии искусственного интеллекта", сообщили в ОГП.
"Получив доступ к информационным системам, они похищали конфиденциальные данные, шифровали файлы и блокировали работу предприятий. За восстановление доступа требовали выкуп в криптовалюте, угрожая обнародовать похищенную информацию", - говорится в сообщении.
В одном из задокументированных эпизодов с американского предприятия, как указано, похитили 1,4 терабайта данных. За восстановление доступа к ним требовали 10 млн долларов США, а после переговоров получили 5 млн долларов.
Что обнаружили во время обысков
В рамках международной операции при участии представителей правоохранительных органов США проведено 66 одновременных обысков в Киеве и 11 областях Украины.
"Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, почти 370 тыс. долларов США и 20 тыс. евро наличными", - сказано в сообщении.
Результат, подчеркнули в Офисе Генпрокурора, стал возможен благодаря скоординированной работе украинских и американских правоохранителей. Международное взаимодействие в уголовном производстве обеспечивает Департамент международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента киберполиции.
Кибератаки хакеров на украинцев сосредоточились на четырех направлениях - чего опасаться30.09.26, 11:58 • 6023 просмотра