Федеральное бюро расследований

ФБР стремится допросить Трампа в рамках расследования покушения на него

ФБР вызвало Дональда Трампа на допрос в качестве потерпевшего, предполагая, что его мог ранить осколок, а не пуля. Трамп отрицает это, утверждая, что получил огнестрельное ранение уха.