Федеральное бюро расследований

Каш Патель просит Конгресс США расследовать, куда пошли выделенные Украине 110 млрд долларов. Он выразил недоверие к Зеленскому относительно прозрачности использования средств.
Генпрокурор США Памела Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. Файлы содержат телефонную книгу с контактами известных лиц, хотя эта информация уже была ранее доступна.
Кэш Пател утвержден директором ФБР с минимальным перевесом в Сенате 51-49. Назначение произошло на фоне масштабных изменений в бюро после возвращения Трампа в Белый дом.
Дик Дурбин заявил, что Кэш Патель нелегально руководит увольнениями в ФБР еще до официального назначения. По информации от инсайдеров, Патель координирует процесс с Белым домом и Минюстом.
ФБР обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов об убийстве президента Кеннеди, всего 14 тысяч страниц материалов. Документы ранее не передавались комиссии по рассекречиванию и не попали в Национальный архив.
ФБР обнаружило около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.
Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.
Кэш Пател, кандидат Трампа на должность директора ФБР, получил 25 тыс. долларов от Global Tree Pictures за участие в фильме. Компания известна распространением прокремлевских нарративов.
Республиканское большинство Сената США утвердило Пэм Бонди на должность генерального прокурора США с результатом 54-46. Бонди, бывший генпрокурор Флориды, является преданной союзницей Дональда Трампа и представляла его во время первого импичмента.
Священнослужитель из Вашингтона обманул 1500 человек на $5,9 млн через фейковый криптопроект Solano Fi. Пастор убеждал прихожан инвестировать, утверждая, что идея пришла ему во сне.
Нескольким высокопоставленным чиновникам ФБР, назначенным Кристофером Рэем, приказали уйти в отставку или на пенсию. Изменения коснулись около пяти «исполнительных помощников директоров», которые занимаются ключевыми расследованиями.
Иммиграционные власти США начали операцию по аресту около 270 нелегальных иммигрантов в Чикаго. Рейд проводится при участии ФБР и других федеральных агентств в рамках новой иммиграционной политики.
ЦРУ пришло к выводу, что COVID-19 вероятнее всего возник из-за утечки в лаборатории Уханя. Агентство сделало этот вывод с низкой степенью уверенности, присоединившись к позиции ФБР и Минэнерго США.
НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, подозреваемого в организации схемы хищения 129 млн грн на восстановлении водопровода. Подозреваемый через фирму-прокладку завысил стоимость трубной продукции втрое.
В Вашингтоне развернули масштабную операцию безопасности перед инаугурацией Дональда Трампа. Тысячи военных, снайперы и детекторы угроз обеспечивают защиту церемонии с участием мировых лидеров.
В штате Нью-Джерси обнаружили неизвестные беспилотники, что вызвало беспокойство. Президент Байден успокоил граждан, заявив что большинство дронов легальны и не представляют угрозы.
Кристофер Рэй заявил, что покинет пост директора ФБР в январе 2025 года, хотя его срок должен был продлиться до 2027. Решение принято после недель размышлений и на фоне критики со стороны Трампа.
ФБР подтвердило факты "минирований" и телефонного терроризма в отношении назначенцев новой администрации Трампа. Бюро сотрудничает с правоохранительными органами для реагирования на угрозы.
В Уэльсе задержали 46-летнего Дэниела Андреаса Сан-Диего, который 20 лет был в розыске ФБР за взрывы в Сан-Франциско. За информацию о нем предлагали $250 тысяч.
Специалисты КНИИСЭ прошли тренинг по идентификации и обезвреживанию самодельных взрывных устройств в Венгрии. Обучение проводилось совместно с экспертами ЕС и ФБР США на специальном полигоне.
Разведка США предупреждает о возможных диверсиях рф на оборонных предприятиях через вербовку «инсайдеров». Российские спецслужбы также усиливают деятельность в ЕС через поджоги и кибератаки.
Комитет по этике Конгресса США проголосовал против обнародования отчета по Мэтту Гетцу, которого обвиняют в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Гетц, выдвинутый Трампом на должность генпрокурора, отрицает обвинения.
Минюст США предъявил обвинения иранцу Фархаду Шакери в подготовке покушения на Дональда Трампа. Также обвинения предъявлены двум жителям Нью-Йорка за планирование убийства американского журналиста-критика Ирана.
ФБР расследует серию анонимных расистских сообщений, отправленных чернокожим гражданам в разных штатах США после победы Трампа. Сообщения содержат упоминания о рабстве и вызвали общенациональное беспокойство.
Полиция Капитолия задержала мужчину, от которого пахло горючим, при попытке пройти в Центр посетителей. У задержанного обнаружили факел и сигнальную ракету, сейчас проводится расследование.
ФБР расследует возможные попытки иранских хакеров атаковать предвыборные кампании Трампа, Байдена и Харрис. Эксперты пока не нашли доказательств успешности этих атак, но продолжают расследование.
Дональд Трамп начинает рекламный блиц стоимостью $10 млн в шести штатах США. Цель - противодействовать растущей популярности Камалы Харрис среди избирателей после поддержки ее кандидатуры Джо Байденом.
ФБР заявило, что в ухо Дональда Трампа попала целая или раздробленная пуля во время покушения. Это объяснение прояснило противоречивые свидетельства о причине ранения кандидата в президенты.
ФБР вызвало Дональда Трампа на допрос в качестве потерпевшего, предполагая, что его мог ранить осколок, а не пуля. Трамп отрицает это, утверждая, что получил огнестрельное ранение уха.
Директор ФБР усомнился, была ли пуля причиной ранения Трампа на митинге. Экс-президент раскритиковал ФБР, настаивая на пулевом ранении и обвиняя агентство в потере доверия американцев.