Федеральное бюро расследований

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25678 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Генпрокурор США раскрыла часть документов по делу Эпштейна: что содержат файлы

Генпрокурор США Памела Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. Файлы содержат телефонную книгу с контактами известных лиц, хотя эта информация уже была ранее доступна.

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Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР

Кэш Пател утвержден директором ФБР с минимальным перевесом в Сенате 51-49. Назначение произошло на фоне масштабных изменений в бюро после возвращения Трампа в Белый дом.

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Сенатор США утверждает, что кандидат Трампа на директора ФБР тайно курирует увольнения

Дик Дурбин заявил, что Кэш Патель нелегально руководит увольнениями в ФБР еще до официального назначения. По информации от инсайдеров, Патель координирует процесс с Белым домом и Минюстом.

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ФБР выявило 2400 новых фактов об убийстве бывшего президента США Кеннеди

ФБР обнаружило около 2400 новых нерассекреченных документов об убийстве президента Кеннеди, всего 14 тысяч страниц материалов. Документы ранее не передавались комиссии по рассекречиванию и не попали в Национальный архив.

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После указа Трампа ФБР раскрыло скрытые файлы об убийстве Кеннеди

ФБР обнаружило около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.

Новости Мира • 11 февраля, 09:24 • 30677 просмотра

Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным сведениям

Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего госсекретаря Блинкена и советника Салливана. Также допуски потеряли заместитель генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс и прокурор Манхэттена Брэгг.

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Кандидат Трампа на должность главы ФБР получил деньги от российского режиссера со связями с кремлем - WP

Кэш Пател, кандидат Трампа на должность директора ФБР, получил 25 тыс. долларов от Global Tree Pictures за участие в фильме. Компания известна распространением прокремлевских нарративов.

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Сенат США утвердил нового генпрокурора - соратницу Трампа Пэм Бонди

Республиканское большинство Сената США утвердило Пэм Бонди на должность генерального прокурора США с результатом 54-46. Бонди, бывший генпрокурор Флориды, является преданной союзницей Дональда Трампа и представляла его во время первого импичмента.

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Пастор продавал верующим собственную криптовалюту и обманул их на $5,9 млн

Священнослужитель из Вашингтона обманул 1500 человек на $5,9 млн через фейковый криптопроект Solano Fi. Пастор убеждал прихожан инвестировать, утверждая, что идея пришла ему во сне.

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Трамп чистит ФБР: топ-чиновникам приказали уйти в отставку

Нескольким высокопоставленным чиновникам ФБР, назначенным Кристофером Рэем, приказали уйти в отставку или на пенсию. Изменения коснулись около пяти «исполнительных помощников директоров», которые занимаются ключевыми расследованиями.

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В США начались задержания мигрантов без документов в Чикаго

Иммиграционные власти США начали операцию по аресту около 270 нелегальных иммигрантов в Чикаго. Рейд проводится при участии ФБР и других федеральных агентств в рамках новой иммиграционной политики.

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ЦРУ изменило позицию по происхождению COVID-19: что стало известно

ЦРУ пришло к выводу, что COVID-19 вероятнее всего возник из-за утечки в лаборатории Уханя. Агентство сделало этот вывод с низкой степенью уверенности, присоединившись к позиции ФБР и Минэнерго США.

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Правоохранители задержали одного из братьев Дубинского: что известно

НАБУ и САП задержали Леонида Дубинского, подозреваемого в организации схемы хищения 129 млн грн на восстановлении водопровода. Подозреваемый через фирму-прокладку завысил стоимость трубной продукции втрое.

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Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

В Вашингтоне развернули масштабную операцию безопасности перед инаугурацией Дональда Трампа. Тысячи военных, снайперы и детекторы угроз обеспечивают защиту церемонии с участием мировых лидеров.

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Байден прокомментировал загадочные дроны над Нью-Джерси: что происходит?

В штате Нью-Джерси обнаружили неизвестные беспилотники, что вызвало беспокойство. Президент Байден успокоил граждан, заявив что большинство дронов легальны и не представляют угрозы.

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Директор ФБР объявил, что уходит в отставку

Кристофер Рэй заявил, что покинет пост директора ФБР в январе 2025 года, хотя его срок должен был продлиться до 2027. Решение принято после недель размышлений и на фоне критики со стороны Трампа.

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Некоторые избранники будущей команды Трампа получают угрозы-ФБР

ФБР подтвердило факты "минирований" и телефонного терроризма в отношении назначенцев новой администрации Трампа. Бюро сотрудничает с правоохранительными органами для реагирования на угрозы.

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После 20 лет скрывания: в Британии поймали преступника из самых разыскиваемых ФБР

В Уэльсе задержали 46-летнего Дэниела Андреаса Сан-Диего, который 20 лет был в розыске ФБР за взрывы в Сан-Франциско. За информацию о нем предлагали $250 тысяч.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Специалисты КНИИСЭ прошли тренинг по идентификации и обезвреживанию самодельных взрывных устройств в Венгрии. Обучение проводилось совместно с экспертами ЕС и ФБР США на специальном полигоне.

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США раскрыли новые планы россии по диверсиям на оборонных предприятиях

Разведка США предупреждает о возможных диверсиях рф на оборонных предприятиях через вербовку «инсайдеров». Российские спецслужбы также усиливают деятельность в ЕС через поджоги и кибератаки.

Новости Мира • 22 ноября, 08:46 • 13631 просмотра

Конгресс США отложил публикацию отчета по скандальному кандидату Трампа в генеральные прокуроры

Комитет по этике Конгресса США проголосовал против обнародования отчета по Мэтту Гетцу, которого обвиняют в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Гетц, выдвинутый Трампом на должность генпрокурора, отрицает обвинения.

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Минюст США раскрыл подробности иранского заговора с целью убийства Трампа перед выборами

Минюст США предъявил обвинения иранцу Фархаду Шакери в подготовке покушения на Дональда Трампа. Также обвинения предъявлены двум жителям Нью-Йорка за планирование убийства американского журналиста-критика Ирана.

Новости Мира • 8 ноября, 18:58 • 18483 просмотра

Чернокожие американцы получают загадочные расистские сообщения после выборов

ФБР расследует серию анонимных расистских сообщений, отправленных чернокожим гражданам в разных штатах США после победы Трампа. Сообщения содержат упоминания о рабстве и вызвали общенациональное беспокойство.

Новости Мира • 8 ноября, 08:14 • 18092 просмотра

В Вашингтоне полиция задержала мужчину с факелом, который пытался зайти в здание Капитолия

Полиция Капитолия задержала мужчину, от которого пахло горючим, при попытке пройти в Центр посетителей. У задержанного обнаружили факел и сигнальную ракету, сейчас проводится расследование.

Новости Мира • 5 ноября, 21:37 • 16998 просмотра

ФБР расследует вероятные кибератаки Ирана на избирательную кампанию в США

ФБР расследует возможные попытки иранских хакеров атаковать предвыборные кампании Трампа, Байдена и Харрис. Эксперты пока не нашли доказательств успешности этих атак, но продолжают расследование.

Новости Мира • 13 августа, 16:39 • 22008 просмотра

Чтобы замедлить продвижение Камалы Харрис, Трамп запускает рекламный блиц на $10 млн

Дональд Трамп начинает рекламный блиц стоимостью $10 млн в шести штатах США. Цель - противодействовать растущей популярности Камалы Харрис среди избирателей после поддержки ее кандидатуры Джо Байденом.

Новости Мира • 30 июля, 14:37 • 21952 просмотра

ФБР подтвердило: пуля попала в ухо Трампа во время покушения

ФБР заявило, что в ухо Дональда Трампа попала целая или раздробленная пуля во время покушения. Это объяснение прояснило противоречивые свидетельства о причине ранения кандидата в президенты.

политика • 27 июля, 04:14 • 99245 просмотра

ФБР стремится допросить Трампа в рамках расследования покушения на него

ФБР вызвало Дональда Трампа на допрос в качестве потерпевшего, предполагая, что его мог ранить осколок, а не пуля. Трамп отрицает это, утверждая, что получил огнестрельное ранение уха.

Новости Мира • 26 июля, 16:42 • 24288 просмотра

Пока ФБР расследует, действительно ли Трамп был ранен стрелком – экспрезидент раскритиковал правоохранительную структуру

Директор ФБР усомнился, была ли пуля причиной ранения Трампа на митинге. Экс-президент раскритиковал ФБР, настаивая на пулевом ранении и обвиняя агентство в потере доверия американцев.

Новости Мира • 26 июля, 07:57 • 15897 просмотра