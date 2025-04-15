Федеральне бюро розслідувань

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18265 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129400 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 11:31 • 123877 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 127155 перегляди

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Директор ФБР закликав перевірити використання американської допомоги Україні

Каш Патель просить Конгрес США розслідувати, куди пішли виділені Україні 110 млрд доларів. Він висловив недовіру до Зеленського щодо прозорості використання коштів.

Війна • 2 березня, 19:43 • 57968 перегляди

Генпрокурор США розкрила частину документів у справі Епштейна: що містять файли

Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.

Новини Світу • 28 лютого, 13:29 • 19619 перегляди

Сенат США призначив прихильника Трампа новим директором ФБР

Кеш Пател затверджений директором ФБР з мінімальною перевагою в Сенаті 51-49. Призначення відбулося на тлі масштабних змін у бюро після повернення Трампа в Білий дім.

Новини Світу • 20 лютого, 21:21 • 26297 перегляди

Сенатор США стверджує, що кандидат Трампа на директора ФБР таємно курирує звільнення

Дік Дурбін заявив, що Кеш Патель нелегально керує звільненнями у ФБР ще до офіційного призначення. За інформацією від інсайдерів, Патель координує процес з Білим домом та Мін'юстом.

Новини Світу • 12 лютого, 14:39 • 24914 перегляди

ФБР виявило 2400 нових фактів про вбивство колишнього президента США Кеннеді

ФБР виявило близько 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство президента Кеннеді, загалом 14 тисяч сторінок матеріалів. Документи раніше не передавалися комісії з розсекречення та не потрапили до Національного архіву.

Новини Світу • 11 лютого, 22:27 • 25689 перегляди

Після указу Трампа ФБР розкрило приховані файли про вбивство Кеннеді

ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.

Новини Світу • 11 лютого, 09:24 • 30677 перегляди

Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретних відомостей

Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.

Новини Світу • 9 лютого, 02:52 • 34329 перегляди

Кандидат Трампа на посаду голови ФБР отримав гроші від російського режисера з кремлівськими зв'язками - WP

Кеш Пател, кандидат Трампа на посаду директора ФБР, отримав 25 тис. доларів від Global Tree Pictures за участь у фільмі. Компанія відома поширенням прокремлівських наративів.

Новини Світу • 8 лютого, 08:48 • 32219 перегляди

Сенат США затвердив нового генпрокурора - соратницю Трампа Пем Бонді

Республіканська більшість Сенату США затвердила Пем Бонді на посаду генерального прокурора США з результатом 54-46. Бонді, колишня генпрокурорка Флориди, є відданою союзницею Дональда Трампа та представляла його під час першого імпічменту.

Новини Світу • 5 лютого, 06:57 • 23198 перегляди

Пастор продавав вірянам власну криптовалюту та ошукав їх на $5,9 млн

Священнослужитель з Вашингтона ошукав 1500 осіб на $5,9 млн через фейковий криптопроєкт Solano Fi. Пастор переконував парафіян інвестувати, стверджуючи що ідея прийшла йому уві сні.

Кримінал та НП • 4 лютого, 23:33 • 79037 перегляди

Трамп чистить ФБР: топчиновникам наказали піти у відставку

Кільком високопосадовцям ФБР, призначеним Крістофером Реєм, наказали піти у відставку або на пенсію. Зміни торкнулися близько п'яти "виконавчих помічників директорів", які займаються ключовими розслідуваннями.

Новини Світу • 31 січня, 08:35 • 29664 перегляди

У США почалися затримання мігрантів без документів у Чикаго

Імміграційна влада США розпочала операцію з арешту близько 270 нелегальних іммігрантів у Чикаго. Рейд проводиться за участю ФБР та інших федеральних агентств у межах нової імміграційної політики.

Новини Світу • 27 січня, 07:33 • 28405 перегляди

ЦРУ змінило позицію щодо походження COVID-19: що стало відомо

ЦРУ дійшло висновку, що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя. Агентство зробило цей висновок із низьким ступенем упевненості, приєднавшись до позиції ФБР і Міненерго США.

COVID-19 • 26 січня, 12:19 • 70517 перегляди

Правоохоронці затримали одного з братів Дубинського: що відомо

НАБУ та САП затримали Леоніда Дубинського, підозрюваного в організації схеми розкрадання 129 млн грн на відновленні водогону. Підозрюваний через фірму-прокладку завищив вартість трубної продукції втричі.

Політика • 22 січня, 13:52 • 37177 перегляди

Безпрецедентні заходи безпеки на інавгурації Трампа у Вашингтоні: що відомо

У Вашингтоні розгорнули масштабну операцію безпеки перед інавгурацією Дональда Трампа. Тисячі військових, снайпери та детектори загроз забезпечують захист церемонії за участі світових лідерів.

Новини Світу • 18 січня, 09:00 • 119418 перегляди

Байден прокоментував загадкові дрони над Нью-Джерсі: що відбувається?

У штаті Нью-Джерсі виявили невідомі безпілотники, що викликало занепокоєння. Президент Байден заспокоїв громадян, заявивши що більшість дронів легальні та не становлять загрози.

Новини Світу • 18 грудня, 13:04 • 16042 перегляди

Директор ФБР оголосив, що йде у відставку

Крістофер Рей заявив, що залишить посаду директора ФБР у січні 2025 року, хоча його термін мав тривати до 2027. Рішення прийнято після тижнів роздумів та на тлі критики з боку Трампа.

Новини Світу • 11 грудня, 20:57 • 17115 перегляди

Деякі обранці майбутньої команди Трампа отримують погрози - ФБР

ФБР підтвердило факти "мінувань" і телефонного тероризму щодо призначенців нової адміністрації Трампа. Бюро співпрацює з правоохоронними органами для реагування на погрози.

Новини Світу • 28 листопада, 01:54 • 18884 перегляди

Після 20 років переховування: у Британії спіймали злочинця з найрозшукуваніших ФБР

В Уельсі затримали 46-річного Деніеля Андреаса Сан-Дієго, який 20 років був у розшуку ФБР за вибухи у Сан-Франциско. За інформацію про нього пропонували $250 тисяч.

Новини Світу • 27 листопада, 02:10 • 18678 перегляди
Ексклюзив

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в Угорщині навчались ідентифікувати саморобні вибухові пристрої

Фахівці КНДІСЕ пройшли тренінг з ідентифікації та знешкодження саморобних вибухових пристроїв в Угорщині. Навчання проводилось спільно з експертами ЄС та ФБР США на спеціальному полігоні.

Війна • 22 листопада, 11:15 • 183335 перегляди

США розкрили нові плани росії щодо диверсій на оборонних підприємствах

Розвідка США попереджає про можливі диверсії рф на оборонних підприємствах через вербування "інсайдерів". Російські спецслужби також посилюють діяльність в ЄС через підпали та кібератаки.

Новини Світу • 22 листопада, 08:46 • 13640 перегляди

Конгрес США відклав публікацію звіту щодо скандального кандидата Трампа у генеральні прокурори

Комітет з етики Конгресу США проголосував проти оприлюднення звіту щодо Метта Гетца, якого звинувачують у сексуальних відносинах з неповнолітньою. Гетц, висунутий Трампом на посаду генпрокурора, заперечує звинувачення.

Новини Світу • 21 листопада, 07:40 • 14172 перегляди

Мін'юст США розкрив подробиці іранської змови з метою вбивства Трампа перед виборами

Мін'юст США висунув обвинувачення іранцю Фархаду Шакері в підготовці замаху на Дональда Трампа. Також обвинувачення висунуто двом жителям Нью-Йорка за планування вбивства американського журналіста-критика Ірану.

Новини Світу • 8 листопада, 18:58 • 18484 перегляди

Чорношкірі американці отримують загадкові расистські повідомлення після виборів

ФБР розслідує серію анонімних расистських повідомлень, надісланих чорношкірим громадянам у різних штатах США після перемоги Трампа. Повідомлення містять згадки про рабство та викликали загальнонаціональне занепокоєння.

Новини Світу • 8 листопада, 08:14 • 18093 перегляди

У Вашингтоні поліція затримала чоловіка з факелом, який намагався зайти в будівлю Капітолію

Поліція Капітолію затримала чоловіка, від якого тхнуло пальним, під час спроби пройти в Центр відвідувачів. У затриманого виявили факел та сигнальну ракету, наразі проводиться розслідування.

Новини Світу • 5 листопада, 21:37 • 16999 перегляди

ФБР розслідує ймовірні кібератаки Ірану на виборчу кампанію у США

ФБР розслідує можливі спроби іранських хакерів атакувати передвиборчі кампанії Трампа, Байдена та Гарріс. Експерти поки не знайшли доказів успішності цих атак, але продовжують розслідування.

Новини Світу • 13 серпня, 16:39 • 22009 перегляди

У США постав перед судом чоловік, який погрожував Гарріс вбивством

66-річному Френку Карілло висунуто звинувачення у численних погрозах віцепрезидентці США Камалі Гарріс. Під час обшуку в його будинку виявлено зброю та тисячі патронів.

Новини Світу • 6 серпня, 07:12 • 9466 перегляди

Щоб уповільнити просування Камали Гарріс, Трамп запускає рекламний бліц на $10 млн

Дональд Трамп розпочинає рекламний бліц вартістю $10 млн у шести штатах США. Мета - протидіяти зростаючій популярності Камали Гарріс серед виборців, після підтримки її кандидатури Джо Байденом.

Новини Світу • 30 липня, 14:37 • 21952 перегляди

ФБР підтвердило: куля влучила у вухо Трампа під час замаху

ФБР заявило, що у вухо Дональда Трампа влучила ціла або роздроблена куля під час замаху. Це пояснення прояснило суперечливі свідчення про причину поранення кандидата у президенти.

Політика • 27 липня, 04:14 • 99246 перегляди

ФБР прагне допитати Трампа в рамках розслідування замаху на нього

ФБР викликало Дональда Трампа на допит як потерпілого, припускаючи, що його міг поранити уламок, а не куля. Трамп заперечує це, стверджуючи, що отримав вогнепальне поранення вуха.

Новини Світу • 26 липня, 16:42 • 24288 перегляди