Федеральне бюро розслідувань

Каш Патель просить Конгрес США розслідувати, куди пішли виділені Україні 110 млрд доларів. Він висловив недовіру до Зеленського щодо прозорості використання коштів.
Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.
Кеш Пател затверджений директором ФБР з мінімальною перевагою в Сенаті 51-49. Призначення відбулося на тлі масштабних змін у бюро після повернення Трампа в Білий дім.
Дік Дурбін заявив, що Кеш Патель нелегально керує звільненнями у ФБР ще до офіційного призначення. За інформацією від інсайдерів, Патель координує процес з Білим домом та Мін'юстом.
ФБР виявило близько 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство президента Кеннеді, загалом 14 тисяч сторінок матеріалів. Документи раніше не передавалися комісії з розсекречення та не потрапили до Національного архіву.
ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.
Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.
Кеш Пател, кандидат Трампа на посаду директора ФБР, отримав 25 тис. доларів від Global Tree Pictures за участь у фільмі. Компанія відома поширенням прокремлівських наративів.
Республіканська більшість Сенату США затвердила Пем Бонді на посаду генерального прокурора США з результатом 54-46. Бонді, колишня генпрокурорка Флориди, є відданою союзницею Дональда Трампа та представляла його під час першого імпічменту.
Священнослужитель з Вашингтона ошукав 1500 осіб на $5,9 млн через фейковий криптопроєкт Solano Fi. Пастор переконував парафіян інвестувати, стверджуючи що ідея прийшла йому уві сні.
Кільком високопосадовцям ФБР, призначеним Крістофером Реєм, наказали піти у відставку або на пенсію. Зміни торкнулися близько п'яти "виконавчих помічників директорів", які займаються ключовими розслідуваннями.
Імміграційна влада США розпочала операцію з арешту близько 270 нелегальних іммігрантів у Чикаго. Рейд проводиться за участю ФБР та інших федеральних агентств у межах нової імміграційної політики.
ЦРУ дійшло висновку, що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя. Агентство зробило цей висновок із низьким ступенем упевненості, приєднавшись до позиції ФБР і Міненерго США.
НАБУ та САП затримали Леоніда Дубинського, підозрюваного в організації схеми розкрадання 129 млн грн на відновленні водогону. Підозрюваний через фірму-прокладку завищив вартість трубної продукції втричі.
У Вашингтоні розгорнули масштабну операцію безпеки перед інавгурацією Дональда Трампа. Тисячі військових, снайпери та детектори загроз забезпечують захист церемонії за участі світових лідерів.
У штаті Нью-Джерсі виявили невідомі безпілотники, що викликало занепокоєння. Президент Байден заспокоїв громадян, заявивши що більшість дронів легальні та не становлять загрози.
Крістофер Рей заявив, що залишить посаду директора ФБР у січні 2025 року, хоча його термін мав тривати до 2027. Рішення прийнято після тижнів роздумів та на тлі критики з боку Трампа.
ФБР підтвердило факти "мінувань" і телефонного тероризму щодо призначенців нової адміністрації Трампа. Бюро співпрацює з правоохоронними органами для реагування на погрози.
В Уельсі затримали 46-річного Деніеля Андреаса Сан-Дієго, який 20 років був у розшуку ФБР за вибухи у Сан-Франциско. За інформацію про нього пропонували $250 тисяч.
Фахівці КНДІСЕ пройшли тренінг з ідентифікації та знешкодження саморобних вибухових пристроїв в Угорщині. Навчання проводилось спільно з експертами ЄС та ФБР США на спеціальному полігоні.
Розвідка США попереджає про можливі диверсії рф на оборонних підприємствах через вербування "інсайдерів". Російські спецслужби також посилюють діяльність в ЄС через підпали та кібератаки.
Комітет з етики Конгресу США проголосував проти оприлюднення звіту щодо Метта Гетца, якого звинувачують у сексуальних відносинах з неповнолітньою. Гетц, висунутий Трампом на посаду генпрокурора, заперечує звинувачення.
Мін'юст США висунув обвинувачення іранцю Фархаду Шакері в підготовці замаху на Дональда Трампа. Також обвинувачення висунуто двом жителям Нью-Йорка за планування вбивства американського журналіста-критика Ірану.
ФБР розслідує серію анонімних расистських повідомлень, надісланих чорношкірим громадянам у різних штатах США після перемоги Трампа. Повідомлення містять згадки про рабство та викликали загальнонаціональне занепокоєння.
Поліція Капітолію затримала чоловіка, від якого тхнуло пальним, під час спроби пройти в Центр відвідувачів. У затриманого виявили факел та сигнальну ракету, наразі проводиться розслідування.
ФБР розслідує можливі спроби іранських хакерів атакувати передвиборчі кампанії Трампа, Байдена та Гарріс. Експерти поки не знайшли доказів успішності цих атак, але продовжують розслідування.
66-річному Френку Карілло висунуто звинувачення у численних погрозах віцепрезидентці США Камалі Гарріс. Під час обшуку в його будинку виявлено зброю та тисячі патронів.
Дональд Трамп розпочинає рекламний бліц вартістю $10 млн у шести штатах США. Мета - протидіяти зростаючій популярності Камали Гарріс серед виборців, після підтримки її кандидатури Джо Байденом.
ФБР заявило, що у вухо Дональда Трампа влучила ціла або роздроблена куля під час замаху. Це пояснення прояснило суперечливі свідчення про причину поранення кандидата у президенти.
ФБР викликало Дональда Трампа на допит як потерпілого, припускаючи, що його міг поранити уламок, а не куля. Трамп заперечує це, стверджуючи, що отримав вогнепальне поранення вуха.