Федеральне бюро розслідувань

ФБР підтвердило: куля влучила у вухо Трампа під час замаху

ФБР заявило, що у вухо Дональда Трампа влучила ціла або роздроблена куля під час замаху. Це пояснення прояснило суперечливі свідчення про причину поранення кандидата у президенти.