Голова ТСК ВР, нардеп Олексій Гончаренко

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос має особисто прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та відповісти на запитання, які виникли після заяв генерал-майора СБУ Сергія Дуки. Називати озвучену інформацію "маячнею" недостатньо, а показове мовчання - це дискредитація НАБУ. Про це заявив голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

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За словами Олексія Гончаренка, заяви Дуки щодо керівництва НАБУ і САП вимагають відповіді від самих очільників антикорупційних органів.

"Я здивований, що вони самі мене не набрали і не попросилися на наступне засідання. Не може бути правовою державою та, у якій до одних у нас є питання, а до інших - ні, бо вони "хороші хлопці". Це як уявити собі Сенат США, який викликає ЦРУ, але не викликає ФБР, бо ФБР подобається CNN. Так не буває. І так не буде", - наголосив нардеп.

Окремо він звернув увагу на особисті питання щодо директора НАБУ Семена Кривоноса, які стали предметом публічного обговорення.

"А тепер особисте про Кривоноса. У нас у житті часто стаються помилки. У когось великі, у когось маленькі. У когось фатальні. Але ховатись і не давати на них відповіді не вийде. Те, у чому звинувачують Кривоноса, ВИМАГАЄ відповіді голови НАБУ. Не можна казати "це - маячня", коли є кримінальна справа, амністія, мама усиновленого сина дає свідчення і так далі. Це неправильна історія. Скелети в шафі - це боляче, але їх доведеться діставати, і з ними все одно доведеться мати справу", - заявив Гончаренко.

На думку нардепа, відмова від участі в засіданні або мовчання керівника НАБУ шкодять репутації самого органу.

"Ось це показове мовчання, прояв неповаги до Парламенту, до народу України, - це і є ДИСКРЕДИТАЦІЯ НАБУ, а не засідання ТСК. Тому просто зараз найбільшої шкоди НАБУ завдає саме Семен Кривонос. Він має прийти. Має відповісти. Має пояснити", - підкреслив він.

Гончаренко нагадав, що свого часу був серед 13 народних депутатів, які голосували проти ліквідації незалежності НАБУ та САП. Він заявив, що й надалі відстоює незалежність антикорупційної інфраструктури.

"Тому чекаємо всіх запрошених на засіданні ТСК в понеділок. Не треба робити відрядження і ховатися. Це неповага до Парламенту. Це завжди погано закінчується", - додав Гончаренко.

Контекст

18 листопада, на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану виступив генерал-майор СБУ Сергій Дука. Він заявив, що справа "Карфаген-2", у якій він фігурує, це помста йому від НАБУ і САП і закликав викликати на засідання ТСК керівників антикорупційних органів.

Після цього голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також екскерівника СБУ Василя Малюка і ексгенпрокурора України Руслана Кравченка викликають на засідання ТСК 23 листопада на 12:00.

Однак пізніше у ЗМІ зʼявилась інформація, що директор НАБУ Семен Кривонос не зможе зʼявитися на засідання ТСК в понеділок через відрядження.

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