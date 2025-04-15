Центральне розвідувальне управління

ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.
Скотт Бессент став новим міністром фінансів США, отримавши 68 голосів "за" у Сенаті. Його економічний план передбачає зниження дефіциту бюджету, зростання ВВП та збільшення видобутку нафти.
ЦРУ дійшло висновку, що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя. Агентство зробило цей висновок із низьким ступенем упевненості, приєднавшись до позиції ФБР і Міненерго США.
ЦРУ представило оновлений аналіз, який підтримує теорію про лабораторне походження COVID-19. Агентство базує висновки на нових даних про умови роботи лабораторій в Ухані перед початком пандемії.
Джон Реткліфф став новим директором ЦРУ після голосування в Сенаті США з результатом 74 "за" та 25 "проти". Демократи висловили занепокоєння щодо його політичної неупередженості.
45-й президент США Дональд Трамп представив список із 23 кандидатур на ключові посади в своїй майбутній адміністрації. Серед номінантів - Марко Рубіо на посаду держсекретаря та Роберт Кеннеді-молодший на посаду міністра охорони здоров'я.
Американські законодавці доручили керівникам розвідслужб надати звіт про наслідки можливого припинення допомоги Україні. Звіт має оцінити вплив на хід війни та загрози від потенційних противників США.
Спільна розвідувальна служба на рівні ЄС є нереалістичною, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Влада Венесуели заарештувала 19 осіб, включаючи 7 американців, за підозрою у плані дестабілізації країни. Міністр внутрішніх справ звинувачує у координації змови ЦРУ, DEA та CNI Іспанії, не надаючи доказів.
ЦРУ запустило нову кампанію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї через соцмережі. Агентство прагне зв'язатися з незадоволеними громадянами цих країн для отримання розвідувальної інформації.
У Досі продовжаться переговори про припинення вогню в Газі. Кількість загиблих в анклаві перевищила 40 тисяч за 10 місяців конфлікту, Ізраїль продовжує військові операції.
Президент США Джо Байден оголосив про обмін 24 в'язнями між США та Росією, включаючи американців та росіян. Обмін відбувся за участю Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччини.
Жорстоке російське вторгнення в Україну надало американським спецслужбам рідкісну можливість вербувати розгніваних кремлівських шпигунів, які ведуть війну, відкрито звертаючись до незадоволених росіян з проханням надати їм доступ до корисної для США інформації.
Ізраїль, ЦРУ і Катар мають відновити переговори в Європі про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом.
Глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав Ізраїль для переговорів з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та іншими офіційними особами на тлі зусиль, спрямованих на припинення вогню в Газі і можливий обмін заручниками.
Делегації ХАМАС та Ізраїлю прибули до Каїру для переговорів про припинення вогню і потенційний обмін полоненими за посередництва Єгипту та Катару.
Ізраїль і ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню зі звільненням заручників після тривалих переговорів за посередництва США, Катару та Єгипту.
Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Каїру, Єгипет, для участі у зустрічах щодо посередництва у припиненні вогню та звільненні заручників у конфлікті в Газі.
Очікується, що нова система протиповітряної оборони Patriot з Німеччини прибуде в Україну не раніше кінця червня, що може збігтися з поставкою винищувачів F-16, які Україна вже давно просить.
російський диктатор володимир путін не віддавав прямого наказу вбити опозиційного лідера олексія навального, стверджують американські спецслужби, хоча провину путіна не виключають, враховуючи його кампанію проти навального.
Спікер Джонсон погодився підтримати допомогу Україні після ознайомлення зі звітами розвідки та свідченнями про російські звірства, будучи переконаним, що Путін може продовжити вторгнення в Європу, якщо його не зупинити.
Директор ЦРУ попереджає, що існує реальний ризик поразки України від росії до кінця 2024 року, якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про надання військової допомоги.
У росії заявили про нічну атаку безпілотників на Каменський хімічний завод у ростовській області, в результаті якого уламки одного зі збитих дронів пошкодили завод і поранили працівника.
Австралія готова визнати палестинську державу в рамках зусиль з досягнення миру в регіоні. Міністр закордонних справ Пенні Вонг запропонувала рішення про дві держави, де ізраїльтяни і палестинці будуть жити пліч-о-пліч в окремих країнах, як єдину надію розірвати цикл насильства.
США пропонуватиме Ізраїлю відпустити із в'язниць 900 палестинських ув'язнених в обмін на 40 ізраїльських заручників, яких буде звільнено під час першого етапу угоди про припинення вогню.
Байден закликав єгипетських і катарських лідерів чинити тиск на ХАМАС, щоб той уклав угоду з Ізраїлем про обмін заручниками і тимчасове припинення вогню в Газі.
Демократи в Палаті представників США хочуть обійти спікера-республіканця Майка Джонсона і змусити проголосувати за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів.
Без додаткової військової допомоги з боку США Україна зіткнеться з новими викликами на полі бою і поступово втратить все більше територій на користь росії, вважають високопоставлені представники американської розвідки.
Китай надає економічну та безпекову допомогу росії на тлі її війни в Україні, підтримуючи промислову базу країни-агресора, а також створює загрози впливу на вибори в США 2024 року. Також залишаються очікування потенційної агресії проти Тайваню з боку КНР.
Газета The New York Times повідомила, що Кирило Буданов, нинішній керівник Головного управління розвідки України, був одним з українських спецпризначенців, підготовлених ЦРУ, і брав участь у зухвалих операціях в тилу ворога в Криму.