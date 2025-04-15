Центральне розвідувальне управління

Китай підтримує рф економічно та нарощує торгівлю з нею – розвідслжуби США

Китай надає економічну та безпекову допомогу росії на тлі її війни в Україні, підтримуючи промислову базу країни-агресора, а також створює загрози впливу на вибори в США 2024 року. Також залишаються очікування потенційної агресії проти Тайваню з боку КНР.