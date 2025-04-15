Центральне розвідувальне управління

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19440 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 134166 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125303 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126753 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125262 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127849 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192430 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76762 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164012 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115349 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37226 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48129 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48910 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38690 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 21574 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15873 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38708 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48929 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 134127 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 192416 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1430 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10332 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12545 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108401 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110064 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Центральне розвідувальне управління

Новини по темi

Після указу Трампа ФБР розкрило приховані файли про вбивство Кеннеді

ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.

Новини Світу • 11 лютого, 09:24 • 30677 перегляди

Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США

Скотт Бессент став новим міністром фінансів США, отримавши 68 голосів "за" у Сенаті. Його економічний план передбачає зниження дефіциту бюджету, зростання ВВП та збільшення видобутку нафти.

Новини Світу • 28 січня, 05:45 • 29319 перегляди

ЦРУ змінило позицію щодо походження COVID-19: що стало відомо

ЦРУ дійшло висновку, що COVID-19 найімовірніше виник через витік у лабораторії Уханя. Агентство зробило цей висновок із низьким ступенем упевненості, приєднавшись до позиції ФБР і Міненерго США.

COVID-19 • 26 січня, 12:19 • 70517 перегляди

ЦРУ змінює позицію щодо походження COVID-19: нові дані про лабораторії в Ухані

ЦРУ представило оновлений аналіз, який підтримує теорію про лабораторне походження COVID-19. Агентство базує висновки на нових даних про умови роботи лабораторій в Ухані перед початком пандемії.

COVID-19 • 26 січня, 03:22 • 98649 перегляди

Сенат затвердив Джона Реткліффа на посаді директора ЦРУ

Джон Реткліфф став новим директором ЦРУ після голосування в Сенаті США з результатом 74 "за" та 25 "проти". Демократи висловили занепокоєння щодо його політичної неупередженості.

Новини Світу • 23 січня, 23:20 • 30403 перегляди

Трамп оголосив новий склад Кабінету міністрів своєї адміністрації

45-й президент США Дональд Трамп представив список із 23 кандидатур на ключові посади в своїй майбутній адміністрації. Серед номінантів - Марко Рубіо на посаду держсекретаря та Роберт Кеннеді-молодший на посаду міністра охорони здоров'я.

Новини Світу • 20 січня, 23:25 • 36083 перегляди

Конгрес США вимагає від розвідки звіт про наслідки припинення підтримки України

Американські законодавці доручили керівникам розвідслужб надати звіт про наслідки можливого припинення допомоги Україні. Звіт має оцінити вплив на хід війни та загрози від потенційних противників США.

Політика • 12 грудня, 04:15 • 107405 перегляди

Обмін розвідданими на рівні ЄС нереалістичний - прем'єр Чехії

Спільна розвідувальна служба на рівні ЄС є нереалістичною, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Новини Світу • 5 листопада, 15:04 • 17110 перегляди

У Венесуелі нові арешти за підозрою в плані дестабілізації: кількість затриманих сягнула майже 20

Влада Венесуели заарештувала 19 осіб, включаючи 7 американців, за підозрою у плані дестабілізації країни. Міністр внутрішніх справ звинувачує у координації змови ЦРУ, DEA та CNI Іспанії, не надаючи доказів.

Новини Світу • 18 жовтня, 08:33 • 13305 перегляди

ЦРУ запустило кампанію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та КНДР

ЦРУ запустило нову кампанію з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї через соцмережі. Агентство прагне зв'язатися з незадоволеними громадянами цих країн для отримання розвідувальної інформації.

Новини Світу • 3 жовтня, 05:55 • 13854 перегляди

Сьогодні продовжаться переговори про припинення вогню в Газі, кількість загиблих в анклаві перевищила 40 тисяч

У Досі продовжаться переговори про припинення вогню в Газі. Кількість загиблих в анклаві перевищила 40 тисяч за 10 місяців конфлікту, Ізраїль продовжує військові операції.

Новини Світу • 16 серпня, 06:56 • 18661 перегляди

"Подвиг дипломатії": Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між США та рф

Президент США Джо Байден оголосив про обмін 24 в'язнями між США та Росією, включаючи американців та росіян. Обмін відбувся за участю Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Туреччини.

Новини Світу • 1 серпня, 15:56 • 22845 перегляди

CNN: війна в Україні – це нагода для розвідки США завербувати росіян

Жорстоке російське вторгнення в Україну надало американським спецслужбам рідкісну можливість вербувати розгніваних кремлівських шпигунів, які ведуть війну, відкрито звертаючись до незадоволених росіян з проханням надати їм доступ до корисної для США інформації.

Війна • 2 червня, 23:11 • 23672 перегляди

Ізраїль відновлює переговори з ХАМАС щодо заручників: до зустрічі у Європі приєднається ЦРУ і прем’єр Катару

Ізраїль, ЦРУ і Катар мають відновити переговори в Європі про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом.

Новини Світу • 24 травня, 07:17 • 25728 перегляди

Глава ЦРУ їде до Ізраїлю – Reuters

Глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав Ізраїль для переговорів з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та іншими офіційними особами на тлі зусиль, спрямованих на припинення вогню в Газі і можливий обмін заручниками.

Політика • 7 травня, 23:20 • 31711 перегляди

ХАМАС та Ізраїль прибули до Каїра для переговорів про припинення вогню

Делегації ХАМАС та Ізраїлю прибули до Каїру для переговорів про припинення вогню і потенційний обмін полоненими за посередництва Єгипту та Катару.

Війна • 7 травня, 19:33 • 28163 перегляди

Ізраїль та ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню - CNN

Ізраїль і ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню зі звільненням заручників після тривалих переговорів за посередництва США, Катару та Єгипту.

Новини Світу • 5 травня, 08:01 • 24786 перегляди

Reuters: директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Каїру, Єгипет, для участі у зустрічах щодо посередництва у припиненні вогню та звільненні заручників у конфлікті в Газі.

Війна • 3 травня, 23:59 • 25346 перегляди

Не раніше кінця червня: ЗМІ повідомили, коли Німеччина зможе передати Україні Patriot

Очікується, що нова система протиповітряної оборони Patriot з Німеччини прибуде в Україну не раніше кінця червня, що може збігтися з поставкою винищувачів F-16, які Україна вже давно просить.

Війна • 3 травня, 17:10 • 38100 перегляди

путін, ймовірно, не віддавав прямого наказу про вбивство навального - ЗМІ

російський диктатор володимир путін не віддавав прямого наказу вбити опозиційного лідера олексія навального, стверджують американські спецслужби, хоча провину путіна не виключають, враховуючи його кампанію проти навального.

Новини Світу • 27 квітня, 13:40 • 23801 перегляди

Спікер Джонсон погодився на допомогу Україні після даних розвідки – The New York Times

Спікер Джонсон погодився підтримати допомогу Україні після ознайомлення зі звітами розвідки та свідченнями про російські звірства, будучи переконаним, що Путін може продовжити вторгнення в Європу, якщо його не зупинити.

Війна • 21 квітня, 23:40 • 29491 перегляди

Директор ЦРУ попередив про ризик поразки України до кінця року

Директор ЦРУ попереджає, що існує реальний ризик поразки України від росії до кінця 2024 року, якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про надання військової допомоги.

Війна • 19 квітня, 08:15 • 60170 перегляди

Може виробляти ракетне паливо: у росії заявили про атаку дронів на завод у ростовській області

У росії заявили про нічну атаку безпілотників на Каменський хімічний завод у ростовській області, в результаті якого уламки одного зі збитих дронів пошкодили завод і поранили працівника.

Війна • 18 квітня, 08:25 • 15555 перегляди

Австралія готова визнати палестинську державу – глава МЗС

Австралія готова визнати палестинську державу в рамках зусиль з досягнення миру в регіоні. Міністр закордонних справ Пенні Вонг запропонувала рішення про дві держави, де ізраїльтяни і палестинці будуть жити пліч-о-пліч в окремих країнах, як єдину надію розірвати цикл насильства.

Новини Світу • 10 квітня, 07:40 • 26934 перегляди

Директор ЦРУ представив план звільнення частини ізраїльських заручників та повернення палестинців на північ сектора Газа

США пропонуватиме Ізраїлю відпустити із в'язниць 900 палестинських ув'язнених в обмін на 40 ізраїльських заручників, яких буде звільнено під час першого етапу угоди про припинення вогню.

Новини Світу • 9 квітня, 09:50 • 22426 перегляди

Байден закликає Єгипет і Катар тиснути на ХАМАС для обміну заручниками з Ізраїлем

Байден закликав єгипетських і катарських лідерів чинити тиск на ХАМАС, щоб той уклав угоду з Ізраїлем про обмін заручниками і тимчасове припинення вогню в Газі.

Війна • 5 квітня, 20:53 • 33226 перегляди

У Конгресі почали збір підписів за петицію, яка дозволить розглянути допомогу Україні в обхід спікера

Демократи в Палаті представників США хочуть обійти спікера-республіканця Майка Джонсона і змусити проголосувати за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів.

Політика • 12 березня, 18:08 • 40216 перегляди

Україна ризикує втратити більше території без нової допомоги США - директор ЦРУ

Без додаткової військової допомоги з боку США Україна зіткнеться з новими викликами на полі бою і поступово втратить все більше територій на користь росії, вважають високопоставлені представники американської розвідки.

Війна • 12 березня, 13:57 • 25960 перегляди

Китай підтримує рф економічно та нарощує торгівлю з нею – розвідслжуби США

Китай надає економічну та безпекову допомогу росії на тлі її війни в Україні, підтримуючи промислову базу країни-агресора, а також створює загрози впливу на вибори в США 2024 року. Також залишаються очікування потенційної агресії проти Тайваню з боку КНР.

Війна • 12 березня, 07:43 • 61884 перегляди

Буданов був одним з офіцерів українського спецназу, якого готувало ЦРУ – The New York Times

Газета The New York Times повідомила, що Кирило Буданов, нинішній керівник Головного управління розвідки України, був одним з українських спецпризначенців, підготовлених ЦРУ, і брав участь у зухвалих операціях в тилу ворога в Криму.

Війна • 26 лютого, 03:45 • 40739 перегляди