Центральное разведывательное управление

Китай поддерживает рф экономически и наращивает торговлю с ней - разведслужбы США

Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь россии на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США 2024 года. Также остаются ожидания потенциальной агрессии против Тайваня со стороны КНР.