Центральное разведывательное управление

ФБР обнаружило около 14 000 страниц засекреченных документов об убийстве президента Кеннеди в 1963 году. Это стало ответом на указ Дональда Трампа о рассекречивании всех материалов дела.
Скотт Бессент стал новым министром финансов США, получив 68 голосов "за" в Сенате. Его экономический план предусматривает снижение дефицита бюджета, рост ВВП и увеличение добычи нефти.
ЦРУ пришло к выводу, что COVID-19 вероятнее всего возник из-за утечки в лаборатории Уханя. Агентство сделало этот вывод с низкой степенью уверенности, присоединившись к позиции ФБР и Минэнерго США.
ЦРУ представило обновленный анализ, который поддерживает теорию о лабораторном происхождении COVID-19. Агентство базирует выводы на новых данных об условиях работы лабораторий в Ухане перед началом пандемии.
Джон Рэтклифф стал новым директором ЦРУ после голосования в Сенате США с результатом 74 «за» и 25 «против». Демократы выразили обеспокоенность относительно его политической беспристрастности.
45-й президент США Дональд Трамп представил список из 23 кандидатур на ключевые должности в своей будущей администрации. Среди номинантов - Марко Рубио на должность госсекретаря и Роберт Кеннеди-младший на должность министра здравоохранения.
Американские законодатели поручили руководителям разведслужб предоставить отчет о последствиях возможного прекращения помощи Украине. Отчет должен оценить влияние на ход войны и угрозы от потенциальных противников США.
Совместная разведывательная служба на уровне ЕС является нереалистичной, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Власти Венесуэлы арестовали 19 человек, включая 7 американцев, по подозрению в плане дестабилизации страны. Министр внутренних дел обвиняет в координации заговора ЦРУ, DEA и CNI Испании, не предоставляя доказательств.
ЦРУ запустило новую кампанию по вербовке информаторов в Китае, Иране и Северной Корее через соцсети. Агентство стремится связаться с недовольными гражданами этих стран для получения разведывательной информации.
В Дохе продолжатся переговоры о прекращении огня в Газе. Количество погибших в анклаве превысило 40 тысяч за 10 месяцев конфликта, Израиль продолжает военные операции.
Президент США Джо Байден объявил об обмене 24 заключенными между США и Россией, включая американцев и россиян. Обмен состоялся при участии Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции.
Жестокое российское вторжение в Украину предоставило американским спецслужбам редкую возможность вербовать разгневанных кремлевских шпионов, ведущих войну, открыто обращаясь к недовольным россиянам с просьбой предоставить им доступ к полезной для США информации.
Израиль, ЦРУ и Катар должны возобновить переговоры в Европе об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом.
Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами на фоне усилий, направленных на прекращение огня в Газе и возможный обмен заложниками.
Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.
Израиль и ХАМАС могут заключить соглашение о прекращении огня с освобождением заложников после длительных переговоров при посредничестве США, Катара и Египта.
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Каир, Египет, для участия во встречах по посредничеству в прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе.
Ожидается, что новая система противовоздушной обороны Patriot из Германии прибудет в Украину не раньше конца июня, что может совпасть с поставкой истребителей F-16, которые Украина уже давно просит.
российский диктатор владимир путин не отдавал прямого приказа убить оппозиционного лидера алексея навального, утверждают американские спецслужбы, хотя вину путина не исключают, учитывая его кампанию против навального.
Спикер Джонсон согласился поддержать помощь Украине после ознакомления с отчетами разведки и свидетельствами о российских зверствах, будучи убежденным, что Путин может продолжить вторжение в Европу, если его не остановить.
Директор ЦРУ предупреждает, что существует реальный риск поражения Украины от россии до конца 2024 года, если Конгресс не примет законопроект о предоставлении военной помощи.
В россии заявили о ночной атаке беспилотников на Каменский химический завод в ростовской области, в результате которого обломки одного из сбитых дронов повредили завод и ранили работника.
Австралия готова признать палестинское государство в рамках усилий по достижению мира в регионе. Министр иностранных дел Пенни Вонг предложила решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы будут жить бок о бок в отдельных странах, как единственную надежду разорвать цикл насилия.
США будет предлагать Израилю отпустить из тюрем 900 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников, которые будут освобождены во время первого этапа соглашения о прекращении огня.
Байден призвал египетских и катарских лидеров оказать давление на ХАМАС, чтобы тот заключил соглашение с Израилем об обмене заложниками и временном прекращении огня в Газе.
Демократы в Палате представителей США хотят обойти спикера-республиканца Майка Джонсона и заставить проголосовать за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.
Без дополнительной военной помощи со стороны США Украина столкнется с новыми вызовами на поле боя и постепенно потеряет все больше территорий в пользу России, считают высокопоставленные представители американской разведки.
Китай оказывает экономическую и безопасностную помощь россии на фоне ее войны в Украине, поддерживая промышленную базу страны-агрессора, а также создает угрозы влияния на выборы в США 2024 года. Также остаются ожидания потенциальной агрессии против Тайваня со стороны КНР.
Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.