США попросили Украину не наносить удары по москве во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа — СМИ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву для переговоров с российскими официальными лицами. Перед поездкой США сообщили Украине о том, что в москву направляется высокопоставленная ​​делегация, и попросили её приостановить удары до отъезда. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передаёт УНН.

Детали

Издание отмечает, что это первая поездка Рэтклиффа в москву с момента его вступления в должность и визит представителя администрации Трампа на самом высоком уровне в россию с января.

Перед поездкой Рэтклиффа США сообщили Украине о том, что в москву направляется высокопоставленная ​​делегация, и попросили её приостановить удары до отъезда, согласно источнику, знакомому с ситуацией.

Напомним

Во вторник Рэтклифф вылетел из Риги (Латвия) в москву на самолёте C-17 ВВС США. ЦРУ не ответило на многочисленные запросы о комментариях.