Мы остаёмся в Киеве — посольства ряда стран ЕС в Украине отреагировали на российские угрозы

Посольства Италии, Испании, Швеции и Германии заявили, что не будут покидать Киев, несмотря на призывы МИД рф к дипломатическим представительствам покинуть столицу и угрозы новых массированных ударов, пишет УНН.

Вместе с другими главами дипломатических представительств в Киеве мы с обеспокоенностью принимаем к сведению угрозы МИД россии в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине. Россия обязана соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права. Мы остаёмся в Киеве - говорится в опубликованном заявлении.

Аналогичное заявление опубликовала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, её заявление поддержало посольство Франции.

О намерении оставаться в Украине также заявили посольства Эстонии и Польши. В частности, в польском посольстве подчеркнули, что не планируют менять режим работы дипломатической миссии в Киеве.

Напомним

3 октября МИД рф заявило о дальнейших ударах по Киеву и другим городам Украины. Иностранцев и дипломатов призвали покинуть столицу.

Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт