$44.990.1550.530.16
ukenru
06:33 • 16223 просмотра
Мы остаёмся в Киеве — посольства ряда стран ЕС в Украине отреагировали на российские угрозы
04:58 • 20733 просмотра
Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW
04:25 • 20481 просмотра
Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт
03:45 • 19853 просмотра
Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США
02:37 • 22173 просмотра
Украина могла получить чешские самолёты для сбивания реактивных "Шахедов", но передачу остановили — какая есть альтернатива
5 октября, 02:17 • 19067 просмотра
Белый дом США также уже следит за возможной чумой в России и оценивает варианты действий — Axios
5 октября, 01:37 • 17524 просмотра
В Киеве из-за затруднённого движения по мостам запускают 18 дополнительных рейсов между правым и левым берегами — как они будут курсироватьPhoto
5 октября, 00:17 • 17906 просмотра
Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США
4 октября, 23:18 • 15880 просмотра
Талибы начали закупать оружие и беспилотники в Беларуси при содействии России — СМИ
4 октября, 22:18 • 15604 просмотра
"Нельзя прогибаться под Путина, потому что Украину сломают": Зеленский ответил депутатам, которые призывают договариваться с РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.3м/с
61%
751мм
Популярные новости
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад4 октября, 23:06 • 26725 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе5 октября, 00:06 • 26143 просмотра
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет5 октября, 01:05 • 24537 просмотра
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto06:18 • 10606 просмотра
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ06:34 • 8020 просмотра
публикации
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 60477 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 153318 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 145476 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 129423 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 150768 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Индия
Реклама
УНН Lite
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ06:34 • 8330 просмотра
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto06:18 • 10766 просмотра
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет5 октября, 01:05 • 24753 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе5 октября, 00:06 • 26342 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад4 октября, 23:06 • 26913 просмотра
Актуальное
Financial Times
Ракетная система С-400
Шахед-136
Отопление
Техника

Мы остаёмся в Киеве — посольства ряда стран ЕС в Украине отреагировали на российские угрозы

Киев • УНН

 • 16241 просмотра

Дипломатические миссии Италии, Испании, Швеции, Германии и других стран заявили, что останутся в Киеве. рф угрожала новыми ударами.

Мы остаёмся в Киеве — посольства ряда стран ЕС в Украине отреагировали на российские угрозы

Посольства Италии, Испании, Швеции и Германии заявили, что не будут покидать Киев, несмотря на призывы МИД рф к дипломатическим представительствам покинуть столицу и угрозы новых массированных ударов, пишет УНН.

Вместе с другими главами дипломатических представительств в Киеве мы с обеспокоенностью принимаем к сведению угрозы МИД россии в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине. Россия обязана соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права. Мы остаёмся в Киеве

- говорится в опубликованном заявлении.

Аналогичное заявление опубликовала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, её заявление поддержало посольство Франции.

О намерении оставаться в Украине также заявили посольства Эстонии и Польши. В частности, в польском посольстве подчеркнули, что не планируют менять режим работы дипломатической миссии в Киеве.

Напомним

3 октября МИД рф заявило о дальнейших ударах по Киеву и другим городам Украины. Иностранцев и дипломатов призвали покинуть столицу.

Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт05.10.26, 07:25 • 20490 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Взрывы
российская пропаганда
Война в Украине
Европейский Союз
Франция
Швеция
Италия
Испания
Германия
Эстония
Украина
Киев
Польша