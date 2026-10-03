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росія знову погрожує масованими ударами по Києву та закликає іноземців виїхати

Київ • УНН

 • 1678 перегляди

МЗС рф заявило про подальші удари по Києву та інших містах України. Іноземців і дипломатів закликали залишити столицю.

росія знову погрожує масованими ударами по Києву та закликає іноземців виїхати

Міністерство закордонних справ рф рекомендувало іноземним громадянам та дипломатам, які перебувають у Києві, покинути українську столицю і взагалі не приїжджати в Україну. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни-агресорки, пише УНН.

Деталі

У російському МЗС заявили, що російська армія продовжуватиме завдавати ударів по об'єктах, які москва називає військовими, у Києві та інших українських містах.

"російська сторона завчасно закликала іноземних громадян та дипломатів, які перебувають у Києві, покинути місто, відмовитися від відвідування України, а мешканців країни - не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

російська сторона нагадала, що аналогічне попередження вже звучало 25 травня 2026 року. За даними МЗС рф, відповідні застереження також передавали іноземним партнерам у дипломатичних нотах.

У російському МЗС також зазначили, що рекомендації утриматися від поїздок до України своїм громадянам раніше надавали США, Велика Британія, країни ЄС, Норвегія та Швейцарія.

"Констатуємо, що не всі прислухалися до цих застережень і свідомо наражають свої життя на смертельну небезпеку. У Києві працюють багато посольств, до України з візитами прибувають іноземні офіційні особи", - додали у відомстві.

У МЗС росії також заявили, що відповідальність за можливі наслідки перебування в Україні нібито лежатиме на тих, хто ігнорує це попередження.

Нагадаємо

Раніше The Guardian із посиланням на високопоставлених дипломатів, повідомляв, що  посольства можуть перенести до Львова або східної Польщі, якщо росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва у Києві.

МЗС України заявили, що не отримувало повідомлень про переїзд іноземних дипмісій. The Guardian писав про можливу евакуацію до Львова чи Польщі.

Ольга Розгон

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