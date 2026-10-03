россия снова угрожает массированными ударами по Киеву и призывает иностранцев уехать

Министерство иностранных дел рф рекомендовало иностранным гражданам и дипломатам, находящимся в Киеве, покинуть украинскую столицу и вообще не приезжать в Украину. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны-агрессора, пишет УНН.

Детали

В российском МИД заявили, что российская армия продолжит наносить удары по объектам, которые москва называет военными, в Киеве и других украинских городах.

"российская сторона заранее призвала иностранных граждан и дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

российская сторона напомнила, что аналогичное предупреждение уже звучало 25 мая 2026 года. По данным МИД рф, соответствующие предостережения также передавались иностранным партнёрам в дипломатических нотах.

В российском МИД также отметили, что рекомендации воздержаться от поездок в Украину своим гражданам ранее давали США, Великобритания, страны ЕС, Норвегия и Швейцария.

"Констатируем, что не все прислушались к этим предостережениям и сознательно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства, в Украину с визитами приезжают иностранные официальные лица", — добавили в ведомстве.

В МИД россии также заявили, что ответственность за возможные последствия пребывания в Украине якобы будет лежать на тех, кто игнорирует это предупреждение.

Напомним

Ранее The Guardian со ссылкой на высокопоставленных дипломатов сообщал, что посольства могут перенести во Львов или восточную Польшу, если россия начнёт целенаправленно атаковать иностранные представительства в Киеве.

МИД Украины заявило, что не получало сообщений о переезде иностранных дипмиссий. The Guardian писал о возможной эвакуации во Львов или Польшу.