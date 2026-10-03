Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попадании

В Киеве утром 3 октября зафиксировали попадание в Северный мост во время российской атаки. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место — заявил Кличко.

Местные паблики и мониторинговые каналы опубликовали фото и видео с места удара. По их данным, в мост мог попасть реактивный ударный беспилотник типа "Шахед".

Сообщают о попадании в опору

По предварительной информации мониторинговых ресурсов, беспилотник попал непосредственно в одну из опор Северного моста.

Официальной информации о масштабах повреждений сооружения, возможных пострадавших и ограничении движения пока нет.

На место попадания направляются экстренные службы. Детали последствий российской атаки уточняются.

Россия в очередной раз нанесла удар по Южному мосту в Киеве, есть попадание — мэр