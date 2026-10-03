Россия атаковала Северный мост в Киеве — Кличко сообщил о попадании
Киев • УНН
В Киеве во время атаки 3 октября зафиксировали попадание в Северный мост. Масштабы повреждений и наличие пострадавших уточняются.
В Киеве утром 3 октября зафиксировали попадание в Северный мост во время российской атаки. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место
Местные паблики и мониторинговые каналы опубликовали фото и видео с места удара. По их данным, в мост мог попасть реактивный ударный беспилотник типа "Шахед".
Сообщают о попадании в опору
По предварительной информации мониторинговых ресурсов, беспилотник попал непосредственно в одну из опор Северного моста.
Официальной информации о масштабах повреждений сооружения, возможных пострадавших и ограничении движения пока нет.
На место попадания направляются экстренные службы. Детали последствий российской атаки уточняются.
Россия в очередной раз нанесла удар по Южному мосту в Киеве, есть попадание — мэр02.10.26, 17:58 • 15519 просмотров