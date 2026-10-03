США не запретят экспорт дизельного топлива в Европу — утверждает Урсула фон дер Ляйен

Страны G7 договорились не вводить запреты на экспорт топлива союзникам и немедленно использовать нефтяные резервы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает LRT, пишет УНН.

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Мы приветствуем решение стран G7 не вводить никаких экспортных запретов в отношении союзников и продолжение солидарности партнеров – заявила фон дер Ляйен.

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Договоренность имеет особое значение для Европы после того, как в конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета экспорта американского дизельного топлива. Ограничения могли коснуться европейских стран.

G7 использует топливные резервы

По словам фон дер Ляйен, страны также поддержали скоординированное Международным энергетическим агентством использование топливных резервов.

Наши граждане нуждаются в доступной энергии и заслуживают ее. Как G7, мы будем тесно координировать наши действия для достижения этой цели – подчеркнула председатель Европейской комиссии.

В G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония. В 2026 году группу возглавляет Франция.

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