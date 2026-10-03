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США не запретят экспорт дизельного топлива в Европу — утверждает Урсула фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 1680 просмотра

Страны G7 отказались от экспортных запретов для союзников. Группа также согласовала использование топливных резервов для стабилизации рынка.

США не запретят экспорт дизельного топлива в Европу — утверждает Урсула фон дер Ляйен

Страны G7 договорились не вводить запреты на экспорт топлива союзникам и немедленно использовать нефтяные резервы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Мы приветствуем решение стран G7 не вводить никаких экспортных запретов в отношении союзников и продолжение солидарности партнеров

– заявила фон дер Ляйен.

США угрожают ограничить экспорт дизельного топлива: ЕС решает, использовать ли резервы01.10.26, 16:45 • 4662 просмотра

Договоренность имеет особое значение для Европы после того, как в конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета экспорта американского дизельного топлива. Ограничения могли коснуться европейских стран.

G7 использует топливные резервы

По словам фон дер Ляйен, страны также поддержали скоординированное Международным энергетическим агентством использование топливных резервов.

Наши граждане нуждаются в доступной энергии и заслуживают ее. Как G7, мы будем тесно координировать наши действия для достижения этой цели

– подчеркнула председатель Европейской комиссии.

В G7 входят США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония. В 2026 году группу возглавляет Франция.

Министр энергетики США "полностью уверен", что Европа высвободит запасы дизельного топлива01.10.26, 22:45 • 6578 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Канада
Франция
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Япония
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен