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G7 высвободит 100 миллионов баррелей нефти из-за роста цен

Киев • УНН

 • 890 просмотра

G7 согласовала скоординированный выпуск 100 миллионов баррелей нефти через МЭА. Значительные объёмы дизельного топлива поступят на рынок в первые 20 дней.

G7 высвободит 100 миллионов баррелей нефти из-за роста цен
Фото иллюстративное

«Большая семёрка» индустриальных стран заявила, что согласилась высвободить 100 миллионов баррелей нефти, начав со «значительного» количества дизельного топлива после того, как цены на топливо недавно достигли рекордного уровня в Соединённых Штатах, где президент Дональд Трамп заявил, что выброс дизельного топлива произойдёт «немедленно», передаёт УНН со ссылкой на AP.

Детали

Трамп и его Республиканская партия сталкиваются с давлением, требующим сдержать рост цен накануне промежуточных выборов в ноябре. Трамп объявил об этом шаге в пятницу в социальных сетях, заявив: «Европа только что согласилась выпустить огромное количество своего дизельного топлива, которого имеется в больших запасах. Процесс начнётся немедленно».

Президент сталкивается с низкими рейтингами одобрения, поскольку война в Иране и его торговые баталии повысили цены на нефть и другие товары в США.

Цены на бензин в США и за рубежом резко выросли во время восьмимесячной войны, и Трамп неоднократно заявлял, что эти расходы оправданы тем, что Иран не получил ядерное оружие. Трамп настаивал, что после войны цены упадут, хотя конца этому не видно.

Согласно данным AAA, в пятницу галлон дизельного топлива в США в среднем стоил 6,37 доллара после рекордных 6,52 доллара 22 сентября.

Трамп еще не решил, запрещать ли экспорт дизельного топлива01.10.26, 11:15 • 4396 просмотров

Трамп провёл ночной разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем G7, о необходимости решить проблему роста цен на топливо и доступности нефтепродуктов, согласно сообщению посольства Франции в США в пятницу, после чего Макрон председательствовал на видеоконференции лидеров G7 для обсуждения этого вопроса.

Франция является ротирующимся председателем группы G7 и объявила об этом в заявлении, опубликованном после видеоконференции, которую возглавлял Макрон. Международное энергетическое агентство будет координировать усилия по борьбе со стремительным ростом цен на топливо. «Мы выполним наши обязательства посредством скоординированного высвобождения через МЭА 100 миллионов баррелей (МБ), которое начнётся немедленно и продлится 4 месяца, включая первоначальное высвобождение значительного объёма дизельного топлива в течение первых 20 дней членами G7 и партнёрами», — говорится в заявлении.

Новое исследование AP-NORC показало, что большинство взрослых американцев обвиняют Трампа в повышении цен, а одобрение его действий в экономике достигло нового минимума.

Трампа всё больше расстраивает то, что он считает разрывом между его достижениями и общественным восприятием его работы. На этой неделе Трамп поставил себе пятёрку за работу в экономике, но заявил, что «мы очень плохо продвигаемся».

Антонина Туманова

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