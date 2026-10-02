G7 вивільнить 100 мільйонів барелів нафти через зростання цін

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Велика сімка індустріальних країн заявила, що погодилася вивільнити 100 мільйонів барелів нафти, починаючи зі "значної" кількості дизельного палива після того, як паливо нещодавно досягло рекордно високих цін у Сполучених Штатах, де президент Дональд Трамп заявив, що викид дизельного палива відбудеться "негайно", передає УНН із посиланням на AP.

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Трамп і його Республіканська партія стикаються з тиском, щоб подолати зростання цін напередодні проміжних виборів у листопаді. Трамп оголосив про цю дію в п'ятницю в соціальних мережах, сказавши: "Європа щойно погодилася випустити величезну кількість свого дизельного палива, яке є у великих запасах. Процес розпочнеться негайно".

Президент стикається з низькими рейтингами схвалення, оскільки війна в Ірані та його торгові баталії підвищили ціни на нафту та інші товари в США.

Ціни на газ у США та за кордоном різко зросли під час восьмимісячної війни, і Трамп неодноразово казав, що ці витрати варті того, щоб Іран не отримав ядерну зброю. Трамп наполягав, що після війни ціни впадуть, хоча кінця цьому не видно.

Згідно з даними AAA, у п’ятницю галон дизельного палива в США в середньому коштував 6,37 долара після рекордних 6,52 долара 22 вересня.

Трамп ще не вирішив, чи забороняти експорт дизельного пального

Трамп провів нічну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, головою G7, про необхідність вирішення питання зростання цін на пальне та доступності нафтопродуктів, згідно з повідомленням посольства Франції в США в п’ятницю, після чого Макрон головував на відеоконференції лідерів G7 для обговорення цього питання.

Франція є ротаційним головою групи G7 і оголосила про це в заяві, опублікованій після відеоконференції, на якій головував Макрон. Міжнародне енергетичне агентство координуватиме зусилля по боротьбі зі стрімким зростанням цін на пальне. "Ми виконаємо наші зобов’язання за допомогою скоординованого випуску через МЕА 100 мільйонів барелів (МБ), який розпочнеться негайно протягом 4 місяців, включаючи початковий випуск значного обсягу дизельного палива протягом перших 20 днів членами G7 і партнерами", – йдеться в заяві.

Нове опитування AP-NORC показало, що більшість дорослих американців звинувачують Трампа у підвищенні цін, а схвалення його поведінки в економіці досягло нового мінімуму.

Трампа дедалі більше розчаровує те, що він вважає розривом між його досягненнями та поглядом громадськості на його роботу. Цього тижня Трамп поставив собі п’ятірку за роботу в економіці, але сказав, що "ми дуже погано просуваємося".