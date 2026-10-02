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Financial Times

ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував

Київ • УНН

 • 5370 перегляди

Єврокомісія надала Україні €2,9 млрд після виконання реформ у ключових секторах. Брюссель наголосив на своєчасності подальших реформ.

ЄС виділив Україні €2,9 млрд і наголосив на реформах для нових виплат - Зеленський відреагував

ЄС виділив 2,9 мільярда євро Україні у межах Ukraine Facility і наголосив на своєчасності реформ для подальших виплат, про що заявили у Єврокомісії 2 жовтня. Для України це дуже вчасна підтримка, і Київ працює разом з Брюсселем "у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості", відреагував Президент Володимир Зеленський. Про це пише УНН.

Сьогодні Європейська комісія виділила Україні 2,9 мільярда євро для підтримки фінансових потреб та функціонування державного управління країни, яка продовжує захищатися від російської агресії. Ця сума включає 800 мільйонів євро, які будуть вперше надані в рамках компонента Ukraine Facility в рамках Ukraine Support Loan

- вказали у Єврокмісії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала рішення, вказавши: "Україна захищається від російської агресії, а також продовжує проводити комплексні реформи в рамках Плану України. Сьогоднішньою виплатою ми допомагаємо захистити фінансову стабільність України та підтримуємо інвестиції, які стануть основою її майбутнього відновлення. Тому що європейська солідарність означає конкретну підтримку. Європа буде поруч з Україною стільки, скільки потрібно".

"Ця виплата відбувається після успішного впровадження Україною реформ у кількох стратегічних секторах, включаючи судову систему, фінансові ринки, людський капітал, бізнес-середовище, енергетику, транспорт, сільське господарство та зелений перехід", - ідеться у заяві.

Своєчасне впровадження реформ та політичних умов, спільно узгоджених Європейським Союзом та Україною, є ключовим для продовження відповідних виплат, як заплановано, зокрема в рамках програми макрофінансової допомоги та Ukraine Facility

- підкреслили у Єврокомісії.

Реакція України 

Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам – членам Європейського Союзу за рішення щодо виплати Україні €2,9 мільярда у межах Ukraine Facility. Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність

- написав Президент Зеленський у соцмережах, реагуючи на рішення.

Юлія Шрамко

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