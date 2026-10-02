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Financial Times

Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином

Київ • УНН

 • 2910 перегляди

Олів’є Мартінес заявив, що Голлі Беррі душила їхнього 12-річного сина, і попросив одноосібну опіку. Суд обмежив її зустрічі з дитиною.

Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином

Колишній чоловік Голлі Беррі Олів’є Мартінес звинуватив акторку у фізичному насильстві над їхнім 12-річним сином Мейсео. Він стверджує, що під час одного з інцидентів вона схопила хлопчика за шию та душила його, після чого звернувся до суду з вимогою надати йому одноосібну опіку над дитиною. Про це повідомляє Daily Mirror, пише УНН.

Деталі

У документах Мартінес стверджує, що Голлі накинулася на сина, обхопила руками його шию та почала душити. За його словами, Мейсео зателефонував йому та заявив, що Голлі застосувала до нього фізичне насильство. Він також стверджує, що це не був поодинокий випадок і подібне вже траплялося раніше.

Мартінес також заявляє, що Голлі погрожувала домогтися його депортації до Франції. Тепер він домагається одноосібної опіки над їхнім сином Мейсео, посилаючись на звинувачення у фізичному та емоційному насильстві.

У судових документах Олів’є стверджує, що Голлі завдала сину "емоційних і психологічних страждань через фізичне насильство".

У документах також зазначено: "Хоча інцидент 26 вересня 2026 року, під час якого заявниця душила нашого сина, є останнім випадком насильства, я стверджую, що протягом останніх кількох років були й інші випадки насильства.

Тепер Голлі заборонено наближатися до Олів’є ближче ніж на 100 ярдів (близько 91 метра) в рамках тимчасового судового припису. Як повідомляє TMZ, вона також може бачитися із сином лише під час зустрічей, призначених судом, — двічі на тиждень і кожні вихідні, до слухання 16 жовтня.

У заяві також зазначено, що Голлі не повинна перебувати під впливом алкоголю чи інших речовин і має проходити тестування на тверезість до, під час та після зустрічей із Мейсео.

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Ольга Розгон

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