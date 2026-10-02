Ворог знову влучив у Південний міст у Києві
Київ • УНН
Уночі 2 жовтня ворог повторно атакував Південний міст у Києві. У Дарницкьому районі пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.
Ворог у ніч на п'ятницю, 2 жовтня, знову атакував Південний міст у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
Також, за його словами, у Голосіївському районі столиці уламки впали на відкритій території.
Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих
Згодом у КМВА розповіли, що у Дарницкьому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Інформація про постраждалих уточнююється.
Нагадаємо
Напередодні ворожий БпЛА пошкодив опору, відбійник, дорожнє полотно та огорожу метро на Південному мосту. Рух метро й транспорту зупинили.
Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро01.10.26, 14:41 • 24386 переглядiв