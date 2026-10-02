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Ворог знову влучив у Південний міст у Києві

Київ • УНН

 • 12108 перегляди

Уночі 2 жовтня ворог повторно атакував Південний міст у Києві. У Дарницкьому районі пошкоджено 25-поверховий житловий будинок.

Ворог знову влучив у Південний міст у Києві

Ворог у ніч на п'ятницю, 2 жовтня, знову атакував Південний міст у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Також, за його словами, у Голосіївському районі столиці уламки впали на відкритій території.

Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих

- констатував мер Києва.

Згодом у КМВА розповіли, що у Дарницкьому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Інформація про постраждалих уточнююється.

Нагадаємо

Напередодні ворожий БпЛА пошкодив опору, відбійник, дорожнє полотно та огорожу метро на Південному мосту. Рух метро й транспорту зупинили.

Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро01.10.26, 14:41 • 24386 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Віталій Кличко
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