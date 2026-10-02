Ворог знову влучив у Південний міст у Києві

Ворог у ніч на п'ятницю, 2 жовтня, знову атакував Південний міст у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Також, за його словами, у Голосіївському районі столиці уламки впали на відкритій території.

Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих