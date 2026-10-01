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Флорида подала позов проти Pfizer через вакцину від COVID-19 - Reuters

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Генпрокурор Флориди звинуватив Pfizer в омані щодо безпеки та ефективності вакцини. Штат вимагає штрафів і повернення прибутку.

Флорида подала позов проти Pfizer через вакцину від COVID-19 - Reuters

Генеральний прокурор штату Флорида Джеймс Утмаєр подав позов проти компанії Pfizer. Він звинуватив виробника ліків в тому, що він вводить споживачів в оману щодо безпеки та ефективності своєї вакцини проти COVID-19. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У позові йдеться, що Pfizer закликав людей зробити щеплення, щоб захистити інших, хоча компанія ніколи не перевіряла, чи зупинила вакцина поширення вірусу.

Також у позові стверджується, що компанія Pfizer повідомила споживачам про те, що її вакцина проти COVID-19 безпечна, але не розкрила потенційні ризики, включаючи запалення серця та інші побічні ефекти.

Крім того, зазначається, що компанія заробила понад 80 мільярдів доларів від продажу вакцини, а потім майже в чотири рази підвищила ціну вакцини до діапазону від 110 до 130 доларів за дозу в 2023 році з 30 доларів.

Окрім цього, прокуратура штату вимагає винесення судового рішення про припинення передбачуваних протиправних дій, накладення штрафів у розмірі 10 000 доларів за кожне порушення або 15 000 доларів у випадках, коли шкода була завдана літнім людям або особам з інвалідністю, а також повернення отриманого прибутку.

Компанія Pfizer не відразу відповіла на запит Reuters про коментар, а Генеральна прокуратура штату Флорида не відразу відповіла на запит про додаткові коментарі.

Нагадаємо

У грудні 2025 року пацієнт помер після прийому препарату Pfizer Inc. для лікування гемофілії. Це стало ще одним ударом для компанії у галузі лікування захворювань крові.

Євген Устименко

Здоров'яКриміналСвіт
Pfizer
Reuters
Флорида