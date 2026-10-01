У мережі повідомили про замах на співзасновника Fire Point - Штілерман відреагував
Київ • УНН
Денис Штілерман назвав перебільшеними чутки щодо наслідків замаху. Перед цим у медіа повідомляли про замах та його легке поранення.
Головний конструктор та співзасновник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман прокоментував повідомлення про замах. Інформація "трохи перебільшена", написав Штілерман у X 1 жовтня, пише УНН.
Що заявив Штілерман
Чутки про мою загибель, або загибель моїх охоронців трохи перебільшені
Що передувало
Ця заява з'явилася після появи повідомлень про нібито замах на співзасновника оборонної компанії.
За інформацією журналіста Сергія Ауслендера, головний конструктор компанії нібито отримав легке поранення, а нападників - ліквідували.
У Польщі затримали українця, якого підозрюють у спробі замаху на представника ОПК в Ірпені20.08.26, 23:40 • 15859 переглядiв