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Швеція планує бити по цілях у глибині росії у разі нападу - ВПС країни

Київ • УНН

 • 3122 перегляди

Шведські ВПС готують перехід до наступальних дій у разі атаки росії. Gripen зможуть діяти з розосереджених позицій у Балтійському регіоні.

Швеція планує бити по цілях у глибині росії у разі нападу - ВПС країни

У разі нападу росії Швеція більше не обмежуватиметься лише обороною. Про це заявив начальник Центру ведення повітряної війни ВПС королівства полковник Карл Бергквіст, повідомляє УНН із посиланням на The Moscow Times.

Деталі

За його словами, нова концепція передбачає перехід до наступальних дій та поразку цілей у глибині території противника.

Якщо росія атакуватиме, путін більше не зможе розраховувати на те, що ми просто спробуємо парирувати його удари. Новий план ВПС щодо вирішення повітряної війни полягає в переході в наступ - і завданні ударів по цілях глибоко всередині росії

- сказав шведський військовий.

Як зазначив полковник, потенційний агресор має розуміти, що війна не залишиться на території Швеції.

Видання додає, що однією з переваг королівства є його географічне розташування: близькість до Балтійського регіону дозволяє швидше реагувати на погрози, а можливість використовувати винищувачі Gripen з розосереджених позицій підвищує стійкість авіації та створює додаткові складнощі для супротивника.

Нагадаємо

Швеція та Франція підписали угоду на постачання чотирьох військових кораблів для посилення оборони скандинавської країни.

Чому для України важливо те, що Швеція вперше запустила Taurus з винищувача Gripen C23.08.26, 06:15 • 6008 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Володимир Путін
Saab JAS 39 Gripen
Франція
Швеція