Швеція планує бити по цілях у глибині росії у разі нападу - ВПС країни
Київ • УНН
Шведські ВПС готують перехід до наступальних дій у разі атаки росії. Gripen зможуть діяти з розосереджених позицій у Балтійському регіоні.
У разі нападу росії Швеція більше не обмежуватиметься лише обороною. Про це заявив начальник Центру ведення повітряної війни ВПС королівства полковник Карл Бергквіст, повідомляє УНН із посиланням на The Moscow Times.
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За його словами, нова концепція передбачає перехід до наступальних дій та поразку цілей у глибині території противника.
Якщо росія атакуватиме, путін більше не зможе розраховувати на те, що ми просто спробуємо парирувати його удари. Новий план ВПС щодо вирішення повітряної війни полягає в переході в наступ - і завданні ударів по цілях глибоко всередині росії
Як зазначив полковник, потенційний агресор має розуміти, що війна не залишиться на території Швеції.
Видання додає, що однією з переваг королівства є його географічне розташування: близькість до Балтійського регіону дозволяє швидше реагувати на погрози, а можливість використовувати винищувачі Gripen з розосереджених позицій підвищує стійкість авіації та створює додаткові складнощі для супротивника.
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