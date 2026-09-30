росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"
Київ • УНН
росія вперше використала реактивний БПЛА з КРСН вагою 40 кг для ураження опор і мостів. Бескрестнов припускає атаки на ЛЕП.
Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд, який спеціально створено для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Про це повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.
Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій
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За його словами, КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.
"Флеш" припустив, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.
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