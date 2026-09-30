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росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"

Київ • УНН

 • 338 перегляди

росія вперше використала реактивний БПЛА з КРСН вагою 40 кг для ураження опор і мостів. Бескрестнов припускає атаки на ЛЕП.

росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"

Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд, який спеціально створено для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. Про це повідомив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН). Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій 

- повідомив Бескрестнов.

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За його словами, КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

"Флеш" припустив, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.

Україна не залишиться без інтернету попри атаки росії - "Флеш"25.09.26, 03:55 • 34079 переглядiв

Антоніна Туманова

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