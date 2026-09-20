"Реактивний перехоплювач працює": Бескрестнов прокоментував збиття реактивного дрона Герань-5
Київ • УНН
Реактивний дрон-перехоплювач України збив російську "Герань-5". Сергій Бескрестнов назвав виріб функціональним і готовим до доопрацювань.
Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував збиття українським реактивним дроном-перехоплювачем ворожого реактивного дрона "Герань-5". Про це повідомляє УНН.
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За словами Бескрестнова, "є ще над чим працювати", але виріб уже є "функціональним, реальним і готовим до подальших доопрацювань".
Підтверджую. Реактивний перехоплювач працює. Запас швидкості для різних цілей є достатнім
Він додав, що, на жаль, не може публічно подякувати всім, хто працював над створенням і виготовленням цього перехоплювача.
Нагадаємо
Напередодні бійці Служби безпеки України вдруге успішно застосували новий дрон-перехоплювач. Бійці військової контррозвідки уразили російський реактивний "Герань-5".
Виробництво реактивних "шахедів" у рф перевищило випуск звичайних "Герань-2" - Мілітарний15.08.26, 23:18 • 12161 перегляд