ГУР показало японській делегації компоненти балістичної ракети КНДР
Київ • УНН
Українська розвідка продемонструвала японській делегації компоненти балістичної ракети КНДР. Деталі допомагають оцінити озброєння Пхеньяна.
Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України продемонстрували японській делегації компоненти балістичної ракети виробництва КНДР, які дозволяють оцінити її характеристики та можливості північнокорейського ВПК. Про це повідомили у ГУР, пише УНН.
Деталі
Компоненти ракети показали спікеру Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі та іншим учасникам японської делегації під час їхнього візиту до Києва.
За даними розвідки, дослідження деталей дозволяє визначити технічні характеристики, особливості конструкції ракети та рівень розвитку військової промисловості Північної Кореї.
У ГУР наголосили на спільній загрозі
Північнокорейське озброєння загрожує не лише Україні, а й Японії та іншим державам Азійсько-Тихоокеанського регіону
Українська розвідка наголосила, що військово-технічна співпраця росії та КНДР допомагає москві продовжувати війну, а Пхеньяну – нарощувати військовий потенціал і вдосконалювати озброєння.
У ГУР додали, що протидія такій співпраці потребує координації міжнародних партнерів та обміну розвідувальною інформацією.
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